John Poulos, desde la cárcel, confesó qué pasó la noche del asesinato de Valentina Trespalacios

Poulos contó qué pasó la noche en la que se registró la muerte de Valentina, recalcando una vez más que él no se acuerda muy bien de lo que sucedió dentro del apartamento. No obstante, confesó que consumieron algunas sustancias psicoactivas y que habían tenido relaciones íntimas.

“Yo conocí a Valentina por Tinder. Cuando la conocí, hablamos como un mes, desde abril hasta mayo. En Bogotá, la primera vez, pasamos 12 horas juntos, fuimos a cenar y al otro día nos fuimos para Cancún, México. Yo sí era novio de ella, hablamos todos los días durante 9 meses. Ella me contó todo de su vida y yo lo mismo”, apuntó inicialmente en diálogo con Focus Noticias .

Luego, señaló: “Esa noche consumimos 3 bolsas de tussi con tequila y la hookah [pida de agua]. Desde ahí lo único que recuerdo es que tuvimos relaciones y me quede dormido, pero el resto no recuerdo, es un poco confuso. Lo único que puedo decir es que yo no maté a Valentina”.