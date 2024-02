Sara Uribe manifestó su indignación en redes por casos de feminicidios en Colombia: “Hagamos algo”

“Me tiene el corazón como achicopalado, como apachurrado, no sé, como que hasta se me salen las lágrimas solas”, afirmó con un visible gesto de angustia y agregó: “usted abre las redes sociales y no hay más sino feminicidios y violencia y nos estamos quedando calladas, no estamos haciendo nada al respecto. Nos meten en una maleta, nos golpean, nos ultrajan, nos matan los niños. ¿Qué está pasando?, ¡no es justo!”.