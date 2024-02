Verónica Orozco se separó de su esposo y padre de su hija; expuso detalles de la relación

La actriz dio inicio a su trayectoria profesional en Oki Doki , donde compartió con Chichila Navia y Carolina Cuervo; A corazón abierto; Francisco, el matemático; Los protegidos; Isabel me la veló; La Gloria de Lucho; Arelys Henao; A grito herido; Verdad oculta y Anónima , donde realizó un trabajo de tres identidades en un personaje.

No obstante, lejos de su profesión en la pantalla chica, Verónica Orozco conquistó con su voz, su talento para el canto y la personalidad que plasmó en las plataformas digitales . En estos espacios, reunió a muchos fanáticos, quienes se interesaron por entrar a detalle en su privacidad e intimidad.

Verónica Orozco habló de su ruptura amorosa

“He tenido pocas tusas, la verdad, he sido la que sale corriendo un poco. He tenido un par que... nada chévere”, comentó al inicio.

Cuando Eva Rey quiso indagar sobre su pareja, la artista mencionó que no tenía chico y se había separado un año atrás . La celebridad habló con tranquilidad, pero no entró a profundizar sobre lo que ocurrió.

“ No, no tengo chico, yo estoy solita, separada hace más de un año ”, afirmó. Y agregó: “Hubo tusa dentro de la relación”.

La actriz apuntó que siempre soñaba con el amor y le gustaba estar en pareja, por lo que no se cerraba a disfrutar de una compañía. Allí recordó a su ex y apuntó que en algún punto esperó que la historia fuera para siempre.

“Cuando estaba en pareja con el papá de mi hija, pensé que iba a ser para siempre, y uno se junta pensando que es para siempre. Nunca he estado en una relación en la que esté diciendo ‘bueno, vamos a ver cómo nos va, o en un tiempo ya vemos’. No, eso no”, comentó, dejando claridad sobre cómo ve las relaciones.