Verónica Orozco se disculpa con su amiga Chichila Navia por su relación con Santiago Alarcón

Verónica habla de Santiago Alarcón

La protagonista de Arelys Henao ha trabajado en varios proyectos con Santiago Alarcón , entre los que se pueden mencionar Anónioma, Mi primera vez y actualmente en Arelys Henao . Entre los dos siempre ha existido muy buena química y por eso algunos de sus seguidores se han preguntado acerca de los verdaderos sentimientos que existen entre estos actores, en medio del rumor de que las cosas supuestamente no iban nada bien entre Chichila Navia y Alarcón.

“Me lo he tenido que aguantar seguidito, él ha sido mi relación más estable, que pena con ‘Chichila’, Dios mío. Pero no, mi relación laboral más estable. Es muy bonito trabajar con alguien que uno quiere, que uno tiene química, no hay nada como trabajar con gente así”, mencionó Verónica Orozco en su intervención.