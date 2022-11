El ‘grito herido’ de Verónica Orozco, quien regresa a la televisión para cantar música de plancha

Una comedia romántica y musical que sigue la historia de cinco amigas de infancia que se reencuentran en una boda y que desde entonces se unen para cantar con el corazón uno de los géneros que más disfrutan los colombianos: la música de plancha. De eso se trata A Grito Herido, la nueva serie con talento nacional que estrena Prime Video este viernes en 240 países.

Esta serie hace parte de la lista de producciones Amazon Originals que ha apostado por Latinoamérica como cantera de historias: El Niño de Medellín, Noticia de un Secuestro, El Espía Arrepentido, Maradona: Sueño Bendito, El Presidente, De Viaje con los Derbez, El Juego de las Llaves, De Brutas Nada, Gospel, Cochina Envidia, Manes, Perder es Ganar un Poco, Los Billis, Los Iniciados y LOL: Last One Laughing Colombia.

Del elenco de A Grito Herido hacen parte las actrices Verónica Orozco, Jeimy Osorio, Yolanda Rayo, Diana Ángel y María Elisa Camargo.

SEMANA conversó precisamente con una de sus protagonistas, Verónica Orozco, quien regresa a la televisión no solo para actuar, sino para cantar, en lo que considera “un sueño cumplido”, y en donde interpreta a Karla, una mujer alegre y divertida.

Hace cerca de 15 años, el país conoció de su talento musical con el lanzamiento de Las Bragas, un atrevido tema que causó polémica por su letra con referencias al lesbianismo. Más allá de la controversia, Orozco ha construido una carrera musical a la par con su vida actoral, con sencillos como ¿Dónde está mi varón? y Mala, que tuvieron reconocimiento.

En esta serie, Verónica comparte elenco con Diana Ángel y Yolanda Rayo, con quienes en las noches de los martes y los miércoles da vida a ‘Mujeres a la Plancha’, un exitoso proyecto musical teatral que lleva casi una década en escena.

Sobre el reto de regresar a la televisión, esta vez en streaming, y del valor de la amistad femenina Verónica Orozco dialogó con SEMANA.

SEMANA: ¿En qué se parece Verónica a Karla, su personaje en A Grito Herido?

Verónica Orozco: Creo que tenemos en común algunas cosas. Karla es como la fashionista del grupo y a mí me gusta mucho la moda. Pero en lo que más me siento cercana a ella es en el valor de la amistad. Tanto para ella, como para mí, es importantísimo la presencia de las amigas en la vida. Saber que están bien, saber que cuento cien por ciento con ellas y que ellas cuentan conmigo. Karla es una dadora profesional, es una mujer entregada a sus amigas, a que ellas estén bien y a cuidarlas siempre. Entonces, en eso me siento muy cercana a Karla, porque amo a mis amigos y son parte importantísima de mi vida.

SEMANA: ¿Qué le llamó la atención de este personaje que la hizo regresar a la televisión?

V.O.: Era mi personaje soñado, la verdad. Este proyecto en general es mi proyecto soñado. Yo soy una actriz que canta y toda la vida soñé con poder cantar y combinar las dos cosas: cantar y actuar. Y esta fue la oportunidad. Desde que supe que se iba a hacer este proyecto, dije tengo que estar allí. Es como mi sueño.

SEMANA: Esta serie es una especie de celebración de la amistad femenina y muchos creen que difícilmente entre mujeres se puede llegar a ser amigas por la rivalidad y los celos profesionales. ¿Qué tan cierto cree que sea?

V.O.: Absolutamente falso. Yo lo he comprobado. Llevo casi seis años haciendo un musical que se llama Mujeres a la Plancha, en el Teatro Nacional. Son conciertos con cinco mujeres y nunca he tenido un sí o un no con ellas. Todo lo contrario, nos adoramos. Y no fue la excepción con A Grito Herido. Somos cinco actrices, cada una en su estilo, en su esencia, en sus cosas. Y nos adoramos. Resaltamos las cualidades de cada una, nos aplaudimos, nos celebramos, nos admiramos. Yo siento que cada vez el trabajo entre mujeres es más maravilloso. La rivalidad es como de otra época. Eso está mandado a recoger. Las mujeres somos la cosa más poderosa, divina y sabrosa de la vida. ¡Cómo no la vamos a pasar bien entre nosotras! De hecho, es una gran terapia estar entre mujeres y trabajar y ayudarnos entre nosotras. Es algo maravilloso.

SEMANA: Muchos colombianos crecimos con la llamada música de plancha, ¿qué recuerdos le trae esta música?

V.O.: Recuerdo mucho a la esposa de un tío adorado. Ella escuchaba muchas canciones de plancha en el carro y fue allí donde aprendí a escucharla y a aprenderme un montón de canciones, como baladas de los 80. Gracias a ella, me enamoré perdidamente de Daniela Romo, y quería ser como ella y tener el pelo largo como lo llevaba ella, y cantaba todas sus canciones frente al espejo. Creí con esa música, sin duda.

SEMANA: Además de Daniela Romo, ¿qué otros cantantes de este género disfruta?

V.O.: En esa lista están Yuri, Daniela Romo y Juan Gabriel, sin duda alguna.

SEMANA: En este papel la veremos de nuevo en una de las facetas que le hemos conocido los colombianos: el canto. ¿Cómo recibe esa posibilidad de cantar de nuevo?

V.O.: Es el regalo más grande de la vida para mi carrera. Es como el comienzo de otra etapa mucho más grande. Como un escalón más en mi carrera porque es lo que siempre soñé. Poder cantar y actuar al mismo tempo. Combinar mis dos pasiones más grandes de la vida.