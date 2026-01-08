Gente

Verónica Orozco se dio nueva oportunidad en el amor y se mostró emocionada; él es el hombre que la flechó

La celebridad compartió la primera imagen junto a quien sería su nueva pareja sentimental.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

8 de enero de 2026, 12:46 p. m.
Verónica Orozco se dio nueva oportunidad en el amor.
Verónica Orozco se dio nueva oportunidad en el amor. Foto: Foto: Instagram @laveronicaorozco

Con el paso de los años, Verónica Orozco se consolidó como una de las actrices más destacadas de la televisión colombiana, gracias a la amplia y consistente trayectoria que ha construido desde muy temprana edad. Su talento la llevó a participar en múltiples producciones, en las que logró conectar con el público y ganarse el cariño de miles de seguidores, tanto en la pantalla como en las plataformas digitales.

La bogotana inició su camino artístico cuando era apenas una niña en el recordado programa Oki Doki, donde compartió escena con figuras como Chichila Navia y Carolina Cuervo.

A partir de allí, su carrera fue en ascenso, integrando el elenco de producciones como Verdad oculta, Arelys Henao, A corazón abierto, Francisco, el matemático, A grito herido, Los protegidos, Isabel me la veló y La gloria de Lucho.

Sin embargo, más allá de su faceta profesional, las miradas de algunos curiosos se posaron en su ámbito amoroso, el cual despertó interés luego de que revelara que se había separado de Juan Sebastián Restrepo, padre de su hija.

Gente

Filtran nombres de cinco posibles participantes de ‘MasterChef Celebrity’: estos actores llegarían a la cocina más famosa en 2026

Gente

Horóscopo de los 12 signos, este jueves 8 de enero de 2026, según Nana Calistar; la astróloga lanzó importantes vaticinios

Gente

Carla Giraldo dejó en evidencia su relación con inesperado video, a pocos días del regreso de ‘La casa de los famosos’

Gente

“Mi primo era en realidad mi hermano”: La impactante revelación de Claudia Bahamón que estremece a la farándula

Gente

La polémica reacción de WestCol tras las declaraciones de Trump sobre Petro

Gente

Luna Llena en Virgo: ¿cómo afectará a cada signo del zodiaco?

Gente

Preocupación por Yeferson Cossio: el influencer fue hospitalizado tras intervención cardíaca

Gente

Predicciones de Walter Mercado: los números para ganar la lotería el jueves, 8 de enero

Televisión

Netflix en noviembre de 2025 llega con ‘El juego del calamar 2′ y ‘Simplemente Alicia’: los estrenos en series, películas y eventos en vivo

Gente

Verónica Orozco reveló la razón por la que le “cuesta” actuar junto a Santiago Alarcón: “Me daba miedo, la gente se pone seria”

Verónica Orozco reveló la razón por la que le “cuesta” actuar junto a Santiago Alarcón: “Me daba miedo, la gente se pone seria”

De acuerdo con lo que se reveló, Verónica Orozco se dio una nueva oportunidad en el amor, permitiéndose vivir una historia inesperada y bonita. Muchos fanáticos y allegados se enteraron de este vínculo, luego de que lo presumiera a través de redes sociales.

Según se vio, la celebridad recibió el Año Nuevo en San Pedro de Atacama, en Chile, donde estuvo acompañada del hombre que flechó su corazón. La famosa actriz publicó imágenes de los paisajes que visitó, además de las escenas amorosas que protagonizó con su novio.

En una de las instantáneas de su carrete de fotos, la colombiana ubicó una fotografía abrazada con el hombre, mientras juntaban sus rostros y los ocultaban con gorras. A pesar de que no dejó a la vista la identidad de su pareja, sí lo etiquetó en el post.

“Los caminos de la vida… Me había demorado, pero quiero desearles un año lleno de felicidad, tranquilidad y mucho amor!♥️ Que todas las buenas palabras y deseos que dejan por aquí, vuelvan a ustedes multiplicados!”, escribió, recibiendo todo tipo de mensajes de sus amigos y conocidos.

¿Quién es la pareja de Verónica Orozco?

De acuerdo con lo que se vio en redes sociales, se trata de Tiago Freire, un brasileño que vive en Colombia desde hace un tiempo, vinculándose directamente con Caracol Televisión. El hombre suele mostrar parte de sus viajes y experiencias personales, recibiendo elogios de todo tipo.

Es la primera vez que se muestra con la artista, por lo que muchos sintieron curiosidad por saber de su vida. Lo cierto es que no hay mayores detalles sobre cómo se conocieron y hace cuánto están juntos.

Más de Gente

Foto: Instagram @laveronicaorozco

Verónica Orozco se dio nueva oportunidad en el amor y se mostró emocionada; él es el hombre que la flechó

Estas son las estrellas de la farándula que harán parte de la séptima temporada de MasterChef Celebrity.

Filtran nombres de cinco posibles participantes de ‘MasterChef Celebrity’: estos actores llegarían a la cocina más famosa en 2026

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo de los 12 signos, este jueves 8 de enero de 2026, según Nana Calistar; la astróloga lanzó importantes vaticinios

Carla Giraldo

Carla Giraldo dejó en evidencia su relación con inesperado video, a pocos días del regreso de ‘La casa de los famosos’

Claudia Bahamón reveló en un podcast la dificil prueba que pasó junto a su familia.

“Mi primo era en realidad mi hermano”: La impactante revelación de Claudia Bahamón que estremece a la farándula

WestCol arremete contra declaraciones de trump "Él cree que Petro está solo”

La polémica reacción de WestCol tras las declaraciones de Trump sobre Petro

Virgo

Luna Llena en Virgo: ¿cómo afectará a cada signo del zodiaco?

El creador de contenido reveló que está nuevamente en el hospital.

Preocupación por Yeferson Cossio: el influencer fue hospitalizado tras intervención cardíaca

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.

Predicciones de Walter Mercado: los números para ganar la lotería el jueves, 8 de enero

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' recibió fuertes críticas por sus declaraciones.

Yina Calderón arremetió contra Luisa Fernanda W y la expuso con fuerte crítica: “Parece un vieja”

Noticias Destacadas