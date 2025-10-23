Netflix en noviembre de 2025 llega con ‘El juego del calamar 2′ y ‘Simplemente Alicia’: los estrenos en series, películas y eventos en vivo

Series

El juego del calamar: El desafío: Temporada 2 (04/11/2025)

Mediante desafíos impredecibles y juegos de alta tensión inspirados en la popular serie, este reality de competencia le da vida al fenómeno de El juego del calamar.

Simplemente Alicia (05/11/2025)

Dividida entre dos amores, Alicia se casa con un exsacerdote a escondidas de su esposo, un famoso escritor.

¿Hasta cuándo podrá manejar su doble vida y tantas mentiras?

Tú siempre estuviste ahí (07/11/2025)

Dos mujeres creen que el asesinato es la única escapatoria de la violencia doméstica… hasta que un visitante inesperado amenaza con arruinar su plan y destruir su mundo.

Me late que sí (14/11/2025)

Harto de llevar una vida promedio y de batallar por dinero, un hombre idea un plan para robarse el premio de la lotería con la ayuda de un equipo tan desesperado como él.

Envidiosa: Temporada 3 (19/11/2025)

Vicky lo tiene todo: un novio sexi, una carrera magnífica y una familia cada vez más grande. Pero, ¿podrá por fin ser feliz o seguirá autosaboteándose?

Un hombre infiltrado: Temporada 2 (20/11/2025)

Charles se infiltra en un campus universitario, donde los sospechosos son tan peculiares como las pistas y las aventuras se tornan demasiado personales.

Stranger Things: Temporada 5: Parte 1 (26/11/2025)

La quinta y última temporada de Stranger Things llegará a Netflix en tres partes: el Volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el Volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre.

Películas

Frankenstein (07/11/2025)

El ganador del Oscar® Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición.

Una Navidad Extra (12/11/2025)

Ellos solo quieren un divorcio amigable y una última celebración en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos complican sus planes.

Las locuras (20/11/2025)

Seis mujeres, unidas por “una amiga” en común. Esa que tarde o temprano nos visita a todos y nos permite decantar la realidad, tomar decisiones y cambiar nuestras vidas: la locura.

Eventos en vivo

Jake Paul vs. Tank Davis (14/11/2025)

Jake Paul se enfrenta a Gervonta ‘Tank’ Davis en un megaevento de boxeo presentado por Most Valuable Promotions, en vivo desde el Kaseya Center en Miami.

Niñez y familia

Dr. Seuss: Los Sneetches (03/11/2025)

En este especial lleno de música ambientado en el mundo del Dr. Seuss, dos pequeñas Sneetches de comunidades rivales entablan una inesperada amistad en una isla rodeada de playas.

El payaso Plim Plim: Un héroe del corazón (05/11/2025)

Plim Plim es un alegre payaso que usa la música y la magia para enseñar a los más peques sobre la amabilidad, la amistad, la responsabilidad, ¡y mucho más!

Sesame Street (10/11/2025)

Esta nueva versión de la clásica serie Sesame Street llega con los personajes que tanto adoras, los segmentos favoritos de los fans ¡y más juegos!

Academia Unicornio: Capítulo 4 (13/11/2025)

¡Hay un misterio por resolver! Cuando la celebración del solsticio de invierno sale mal, los Zafiros se proponen salvar el día… y descubren el verdadero sentido de la festividad.

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 12 (17/11/2025)

Desde abrir una adorable cafetería hasta entrenar a un tierno bebé dragón, Gabby y sus amigos lo dan todo para hacer que el mundo sea un lugar mejor.

Jurassic World: Teoría del dinocaos: Temporada 4 (20/11/2025)