Netflix presentó el avance de ‘Simplemente Alicia’, el dramedy colombiano que aborda la bigamia

¿Cuántos matrimonios se pueden tener al mismo tiempo? Simplemente Alicia llega con la respuesta en un dramedy moderno y divertido. Protagonizada por Verónica Orozco, Michel Brown y Sebastián Carvajal, la serie llega a las pantallas de Netflix el próximo 5 de noviembre con una historia cargada de pasión, humor y giros inesperados, que abre el debate sobre la bigamia, vista desde los ojos de una mujer.

Alicia (Verónica Orozco) es la heroína y villana de su propia historia. Compleja, apasionada y contradictoria, se atreve a jugar con las reglas del amor, cuando decide casarse con Pablo (Sebastián Carvajal) a escondidas de Alejo (Michel Brown) su actual esposo. Miente, se divierte y ama con la misma intensidad, desafiando las normas de género y el significado de tenerlo todo, aun si esto implica perderlo todo.

Alicia no entiende por qué hay que elegir. Si de chica esto le trajo problemas, de grande le trae problemones. Por eso, cuando el destino la pone a elegir entre seguir con Alejo, un afamado escritor de ficción, amante, esposo y romántico empedernido; y Pablo, carismático hombre que lidera proyectos comunitarios en un barrio bajo y quien está dispuesto a renunciar a su sacerdocio para unir su vida definitivamente a la de ella, Alicia no acepta perder a uno por quedarse con otro, así que elige todo.

Al filo de los dos caminos, esta osada mujer decide tener dos matrimonios y se sumerge en el desafío de mentirles a los dos, a sus familias, a sus amigos y a sus compañeros de trabajo. Por tenerlo todo puede quedarse sin nada porque, aunque la bigamia de una mujer no es ilegal, sí tiene una fuerte peso moral en la sociedad.

La producción cuenta también con la participación de Cony Camelo, Julián Román, Biassini Segura, Luna Baxter, entre otros, bajo la dirección de Catalina Hernández y Rafael Martínez.

Simplemente Alicia fue aprobada para recibir el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), otorgado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes: un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales en el país.

Fecha de lanzamiento: noviembre 5, 2025

Capítulos: 19

Elenco: Michel Brown, Verónica Orozco, Sebastián Carvajal, Cony Camelo, Julián Román, Leo Deluglio, Biassini Segura, Ana María Medina, Daniela Tapia, Fernando Arévalo, Andrés Felipe Villada, Jacques Toukhmanian, Geraldine Zivic, Luna Baxter, Silvia de Dios, Andrés Toro.Escritores: Marta Betoldi y Esteban del Campo Bagu

Productores ejecutivos: Daniel Ucros, Juan Pablo Posada, Alex Marín

Supervisores de producción:

Andrés Posada - Ana María Londoño

Producido por: RCN Estudios

Directores: Catalina Hernández y Rafael Martínez

Productor en línea:

Fabio Cuellar

Diseño de producción:

Ana Paula Zamudio

Diseño de vestuario:

Manuel Guerrero

Dirección de fotografía:

Carlos Vallejo y Andrés García

Supervisor musical: Ricardo Dávila