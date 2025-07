Verónica Orozco reveló la razón por la que le “cuesta” actuar junto a Santiago Alarcón: “Me daba miedo, la gente se pone seria”

La Primera Vez Temporada 1. (L to R) Emmanuel Restrepo, Veronica Orozco, Santiago Alarcon in La Primera Vez Temporada 1. Cr Mauro Gonzalez/Netflix © 2022 | Foto: Netflix

Sin embargo, también confesó que esta amistad tan estrecha representa un reto particular para ella, sobre todo al iniciar grabaciones.

“Tengo días en que me cuesta mucho actuar con Santiago porque me da mucha risa y yo soy risa fácil. Y me daba mucho miedo, porque sentía que la gente se ponía muy seria alrededor”, aseguró Verónica.