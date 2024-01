Revelan la razón por la que Verónica Orozco reemplazó a Mariana Gómez en Arelys Henao 2

Por esta razón, los televidentes aplaudieron la impecable actuación que cumplió la talentosa actriz Mariana Gómez en el papel de Arelys Henao, destacando su sensibilidad, empatía y profesionalismo a la hora de dramatizar los duros sucesos que vivió la artista en estas etapas de su vida, logrando crear una conexión especial con la audiencia que estuvo atenta a cada capítulo de ‘Arelys Henao, canto para no llorar’.

“Grande Mariana Gómez, excelente interpretación en Arelys Henao”, “qué voz tan preciosa que tiene Mariana, Dios mío”, “me erizó y la canción es a capella, qué bonito”, “va casi media hora de Arelys Henao y ya me van a dar 3 ataques y dos infartos con estas escenas” , fueron apenas algunos comentarios que hicieron los televidentes sobre la participación de la actriz en la primera temporada de la producción .

Verónica Orozco, el reemplazó a Mariana Gómez en Arelys Henao 2

No obstante, la razón del cambio no está relacionada con el desempeño de la actriz, ya que el productor ejecutivo de la serie, Manuel Peñaloza, le reveló a El Espectador los verdaderos motivos por los que Mariana no continuó siendo la protagonista en la producción.