Epa Colombia habló de los difíciles momentos que ha atravesado por su embarazo: “Mucha depresión, malos pensamientos”

Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, se ha convertido en una de las influencers más reconocidas del país. Desde que saltó a la fama tras apoyar a la Selección Colombia por medio de sus redes sociales, la mujer ha ido escalando poco a poco ganándose un lugar privilegiado en las plataformas digitales.

Además de su trabajo en las redes, Barrera también se ha posicionado como una gran empresaria con su emprendimiento de keratinas, un producto que ya es comercializado en diferentes tiendas de todo el país.

La influencer ha despertado varios comentarios desde que reveló su embarazo. | Foto: Imagen tomada de Instagram @epa_colombia

Desde hace algún tiempo para acá, Epa Colombia dejó de lado varias de sus polémicas, como el acto de vandalismo realizado en una estación de TransMilenio, y se centró en sus proyectos personales y profesionales, asuntos de los que mantiene muy informados a sus seguidores, quienes no desperdician cualquier oportunidad para preguntarle sobre diversos temas.

Hace algunos meses, la influencer reveló que se convertiría en mamá tras someterse a un proceso de inseminación artificial, de esta forma logrará uno de sus mayores sueños junto a su novia. Desde ese momento, la vendedora de keratinas se ha centrado en su proceso de gestación y en ultimar detalles para la llegada de su bebé, algo que espera con mucha emoción.

Los duros momentos del embarazo

La influencer aseguró que ha pesar de los difícil que ha sido, se siente muy bien con el proceso. | Foto: Instagram: Epa Colombia

El proceso no ha sido fácil y la instagramer ha tenido que atravesar por duros momentos debido a los cambios físicos y emocionales que ha experimentado. Así lo reveló la misma Barrera por medio de las historias en su cuenta de Instagram, donde entregó detalles de lo que ha tenido que vivir.

Epa Colombia aseguró que dentro de los cambios ha empezado a evidenciar cómo se siente más triste y que algunas cosas, por mínimas que sean, se le han olvidado, algo que asocia con el proceso por el que transita para convertirse en mamá.

“No te niego amiga que a mí el embarazo sí me ha dado muy duro. Me he enfermado, me trata de dar mucha depresión, malos pensamientos, me entristezco. He tenido muchos cambios en el cuerpo, los senos me crecieron demasiado, se me reventó la piel, tengo estrías, las areolas se pusieron súper negras”, dijo.

La joven agregó: “He estado así como más bien débil, no sé lo que hablo, muchas cosas se me olvidan, me ha dado bien duro”.

Pese a estas situaciones, la influencer aseguró que desde el inicio ha sido un proceso muy bueno y en el que ha tenido muchas cosas que destacar. Una de ellas es que considera que físicamente se ve mejor ya que ha logrado subir de peso.

“Yo era muy flaquita, yo parecía que me fuera a desaparecer, y me ha ayudado mucho en el embarazo, pero también como que ha sido bonito, pero me ha traído las cosas que estoy diciendo, amiga, y todo lo que me ha dado, pero me he sentido bien”, mencionó.

Epa Colombia explicó que intentó alejarse de las redes sociales. | Foto: Instagram: @epa_colombia

La mujer precisó que los momentos duros la han llevado a intentar hacer ciertos cambios en su vida, como por ejemplo desconectarse de las redes sociales por algún tiempo. Sin embargo, es consciente de que ese es su “negocio” y por ello tiene que dar la cara, más teniendo en cuenta que tiene contratadas a muchas personas que dependen de ella.

“No me gusta tanto que me vean la barriga, amiga, ni que tampoco me la vayan a tocar, tampoco me vayan a decir cómo me ha parecido el embarazo, yo no sé cómo responderle a la gente, me he vuelto como tímida, como sonsa, más bien ida, me he vuelto como amargada, son muchas cosas”, comentó.