Epa Colombia aseguró que nunca tuvo relaciones con un hombre y que por eso no podrá tener un “parto normal”

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, es una reconocida influencer que siempre da de qué hablar, pues su espontaneidad la ha llevado a tener problemas con la justicia, pero su madurez la llevó a sentar cabeza, a ser una gran empresaria, y ahora mamá.

Respecto a la maternidad, esta influenciadora ha recibido bastantes críticas, ya que muchos dudan de su embarazo por no verle una barriga que sobresalga, pues debería tener entre 17 y 20 semanas, lo que significaría entre cuatro y cinco meses de embarazo, y este debería ser más notorio.

Sin embargo, Epa Colombia ha salido en repetidas ocasiones a defenderse, y asegura que es por su contextura que su barriga no es tan notoria.

“Amiga, me han dicho: ´tienes cuatro meses y no tienes nada de barriga´. Yo sí estoy embarazada, pero no me ha salido barriguita, porque todos los cuerpos son diferentes, y yo soy flaca, desde chiquita he sido flaca, si me sale bien y si no también”, fue la respuesta que dio Epa Colombia mientras se alistaba para ir al concierto de RBD, a quienes le preguntan constantemente por su barriguita de embarazada.

Ahora, en la más reciente actividad de responderles preguntas a sus seguidores, la influencer habló sobre cómo tendrá a su bebé, y dijo: “Amiga yo nunca tuve relaciones con un hombre, entonces yo no puedo tener mi bebé natural, tiene que ser por cesárea. Entonces el doctor que me hizo todo el procedimiento (inseminación artificial), es el mismo que me hará la cesárea en la clínica de la Colina”.

Como era de esperarse, los comentarios de las personas no se hicieron esperar, y los más destacados fueron: “¿Qué tiene que ver que no hubiese tenido relaciones con un hombre, a que tenga parto “natural”? ¿Si se supone que hay mujeres que llegan “vírgenes” a la hora de parir y aparte de eso, pues la vagina dilata lo necesario para que el bebé salga…?”. “Entiendo que sea su decisión tener al bebé por cesárea, pero una cosa no tiene que ver con la otra”. “La virgen María tampoco había tenido relaciones con José y tuvo a Jesús natural”.

Regaló pañales en Bogotá

En medio de su embarazo, la creadora de contenido se solidarizó con otras mujeres y por eso decidió salir a las calles de Bogotá para regalar pañales. La instagramer estuvo en las localidades de Kennedy y Tunjuelito llevando a cabo esta gran acción con la que ayudó a muchas madres y familias.

La influenciadora publicó un video en el que se ve entregando estos objetos de higiene a cientos de mujeres que se acercaron, al tiempo que le pedían fotos para el recuerdo. En las imágenes también se alcanza a apreciar algunas prendas de vestir que Epa también les obsequió de manera gratuita.

En la publicación, Barrera escribió: “Sí a la vida, no al aborto. Saludes de mi hija”.

Epa Colombia | Foto: @epacolombia

La acción de la instagramer fue bien recibida por los internautas y muchos de ellos le agradecieron en los comentarios del video. Además, otros cuestionaron que este tipo de situaciones deberían ser protagonizadas por las autoridades, quienes deberían velar por el bienestar de los ciudadanos, especialmente los más pequeños.