Karol G olvidó la letra de una de sus canciones en vivo y así reaccionó

El suceso, que fue tendencia durante el pasado fin de semana, ocurrió el Estadio Azteca, cuando a la artista se le olvidó una pequeña parte de la letra de uno de sus más recientes éxitos, Mamii, no una, sino dos veces.

“Se me olvidó la letra”

Pero, lo que llamó la atención no fue tanto el error cometido, sino la simpática reacción de la cantante paisa, quien entre risas reconoció su falla.

La antioqueña iba a empezar a cantar la canción Mamii, hizo un conteo y empezó a cantar, pero resulta que la parte que recitó no era la que seguía. Ante lo cual comenzó a reírse y a decir que debía ser honesta porque se le había olvidado la letra. En el video que se publicó a través de las redes, se muestra cuando la artista urbana le confiesa a los asistentes que no se acordaba de cómo decía, hasta le había pedido ayuda a su equipo por el intercomunicador y no pudo obtener respuesta.