Jaime Bayly desenmascara al aire a Petro y soltó en pleno programa que el presidente “quiere todo el poder”

El Consejo Nacional Electoral (CNE) radicó esta semana oficialmente la ponencia de imputación y formulación de cargos en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación. Este anuncio no le cayó para nada bien al mandatario.

El periodista Jaime Bayly no dejó pasar por alto estas fuertes declaraciones del presidente de la República y desenmascaró en vivo a Petro, quien (según él) se está victimizando para eludir a la justicia. El peruano fue enfático en decir que en Colombia hay una democracia robusta.

“Petro se victimiza, no alude a las acusaciones de los pagos y por eso dice que le están dando un golpe. Una investigación no es un golpe de Estado. Es una demostración de que en Colombia hay una democracia robusta y unos poderes públicos independientes. Yo sé que usted quiere todo el poder, pero, señor Petro, seamos serios”, manifestó inicialmente.

Luego, sentenció en su programa: “No por ser de izquierda usted está por encima de la ley. Investigar no es dar un golpe de Estado, lo que sí me parece golpista es el discurso de Petro, es preocupante, Petro está tensando la cuerda, el golpe proviene de él mismo, que no quiere verse enfrentado a la justicia”.