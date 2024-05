Una familia se pierde vacaciones de 10 millones de pesos por un “pequeño” error en el pasaporte

Lo que parecía unas vacaciones de ensueño para una familia europea se convirtió en una pesadilla por cuenta de un pequeño error en el pasaporte de uno de sus miembros, algo que impidió que pudieran abordar el vuelo programado.

Se trata de un sorpresivo imprevisto que obligó a la familia a abandonar la idea de viajar de vacaciones. La aerolínea se negó a permitir el ingreso a la aeronave Charlotte Estlick, su marido Myk y su hija Nyla, de seis años, por una pequeña mancha de tinta en el pasaporte del padre de familia.

Según narra The Mirror, la familia debía volar desde el aeropuerto de Manchester a Dalaman, en Turquía, en un paquete de vacaciones con TUI (una empresa alemana especializada en el sector turístico) el pasado 3 de mayo.

La familia tenía planeado viajar a Turquía | Foto: Facebook/Charlotte Estlick

El hombre aseguró que llevaba ocho años viajando con el mismo pasaporte sin presentar ningún inconveniente, de hecho, había utilizado el documento para viajar al mismo destino que planeaba visitar, ahora con su familia.

Charlotte, la madre de una pequeña de seis años, afirmó que su hija “se quedó llorando” porque la familia no pudo disfrutar de las vacaciones en las que habían desembolsado casi £ 2,500 (más de 10 millones de pesos) con extras.

“Llegamos al aeropuerto con tiempo suficiente, pesamos nuestras maletas y colocamos nuestras etiquetas en la parte de autofacturación en el aeropuerto y luego fuimos al mostrador de TUI para verificar nuestras tarjetas de embarque y pasaportes. Le di Se los comuniqué al representante de TUI y ella me dijo que tenía que ir a comprobar el pasaporte de mi marido” dijo.

“Luego regresó y fue a comprobarlo con otra persona. Todos nos quedamos allí y le entregamos el pasaporte a otra mujer y ella nos dijo que no iban a aceptar el pasaporte de mi marido. No entendí por qué y le dije que habíamos ido al mismo lugar el año pasado y el año anterior usando el mismo pasaporte. En el pasaporte se pueden ver todos los sellos de visa [que nos permiten entrar a Turquía]”, agregó la mujer, según The Mirror.

El pasaporte tenía una mancha en una de sus páginas | Foto: Facebook/Charlotte Estlick

Según las directrices gubernamentales, un pasaporte puede considerarse dañado si los detalles son indescifrables o si hay manchas de tinta en las páginas.

“Después de intentar quitar la mancha de tinta del pasaporte, accidentalmente hice un pequeño rasgón en el pasaporte y después de esto supe que definitivamente no lo iban a aceptar. Mi esposo había trabajado duro todo el año para ir de vacaciones y yo no quiero irme solo con Nyla sin él porque no me sentiría cómoda”, aseguró la mujer.

La familia aseguró que no se trata del dinero o de las vacaciones sino que se quejan de la forma en que el personal los trató en el aeropuerto. “Mi hija estaba allí llorando en el aeropuerto porque no podía irse de vacaciones. El año pasado no hubo problemas. con el pasaporte de Myk. En Turquía simplemente lo sellaron y nos enviaron directamente”, agregó.

La madre explicó que la familia había perdido cerca de 2.500 libras esterlinas de lo que ya habían gastado en el viaje, incluidas 1.900 más en el paquete de vacaciones, 100 libras en estacionamiento y el resto en ropa y seguro para los tres. Y añadió: “Siento que fue muy mezquino”.

Charlotte afirmó que el personal de TUI no creía que Turquía le dejaría pasar el control fronterizo con las marcas de tinta, a pesar de que le permitieron ingresar al país el año pasado. Cuando regresó a casa, visitó una tienda TUI en Bury, donde afirmó que un miembro del personal no vio ningún problema con el pasaporte de Myk.