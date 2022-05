Aida Victoria Merlano y su nuevo round con Ricardo Montaner: “Usted carece de argumentos”

En sus redes sociales, la influenciadora colombiana Aida Victoria Merlano publicó un video en el que responde a las declaraciones hechas por el cantautor Ricardo Montaner, a propósito de la coyuntura política que vive el país.

La influencer comenzó citando un trino de Montaner en el que escribió: “Y de repente nos viralizamos en Colombia con un video mío del año 2018. Ese video, ‘sin ediciones’, lo hice luego de visitar a los venezolanos de la diáspora en la estación de autobuses de Barranquilla. Me expresé desde lo más profundo y desde la desolación que pude”.

¿Pero por qué se viralizó un video de 2018? Porque unos días antes de que yo hiciera el video, él dio estas declaraciones en un concierto: “A Caracas, Venezuela, te quiero llevar, a Maracaibo, a Mérida, a la Venezuela libre te quiero llevar, a la que teníamos antes”, dijo Montaner. Posteriormente, cerró su breve intervención exclamando: “¡Cuídate, Colombia, cuídate!”.

“Unos afirmaban que era claro el mensaje que él estaba dando en cuanto al tema político y el video se reviraliza”, dijo Merlano. No obstante, Ricardo Montaner aclaró que el video por el que le reclamaban era antiguo; sin embargo, reiteró que sus convicciones políticas se mantienen y, de paso, dio su punto de vista sobre la coyuntura política que vive Colombia.

“Si bien el video es muy viejo, lo cierto es que Venezuela sigue hundida en la más profunda crisis económica y social y cientos de presos políticos van muriendo de mengua en los calabozos del régimen de Maduro”, manifestó el artista.

Este es el video al que Montaner hizo referencia:

Aida Victoria Merlano continuó refiriéndose al hilo que Montaner publicó en Twitter el 8 de mayo. Puntualmente, citó el aparte que dice: “Yo no sé nada de política, creo en las libertades y las ejerzo. Yo no tengo intereses políticos como la señora de pelo negro que me insulta para lograr un resultado como este, viralizar a mi costa un video viejo y tal vez ganar algún voto que le permita ser diputada”.

En ese sentido, Aida Victoria Merlano respondió: “Yo aquí sí quedé loca, pero el hecho de que creyera que me expreso como política y que soy una mujer mayor, a mí la verdad me elogia bastante, pero no, soy una influencer de 23 años. La parte que me llama la atención es en la que él dice que yo insulto. Yo jamás fui ofensiva. De hecho, empecé el video hablando del respeto profundo que sentía tanto por su carrera como por sus años y, sobre todo, que en el video acudo a hablar de datos estadísticos, cifras, a tratar de tener piso en los argumentos y no simplemente a vociferar cosas”.

“Habla de que es colombiano, que tiene derechos, y totalmente cierto, por eso nadie discute lo que hace, sino lo que dice. Es válido expresar su opinión, pero si lo hace, obviamente eso está sometido al debate público”, indicó Merlano.

Luego, citó otra de las declaraciones de Montaner en la que afirma: “Aquí no importa quién llegue a presidente, mientras no sea un heredero de Chávez”.

“Mi video tenía que pasar. Yo necesito ser enfática en esto, y a mí no me importa si dicen ‘vote por este o voten por aquel’. De hecho, yo no le estoy haciendo campaña política a nadie porque yo a esa gente no la conozco y no voy a meter las manos al fuego por nadie. Mi problema es que hablen de Colombia como si fuéramos una pequeña Suiza”, comentó la influencer.

Este fue el hilo al que Aida Victoria Merlano hizo referencia durante su video:

Y de repente nos viralizamos en #Colombia con un video mío del año 2018.

Ese video,”sin ediciones”,lo hice luego de visitar a los venezolanos de la diáspora en la estación de autobuses de #Barranquilla .Me expresé desde lo más profundo y desde la desolación que pude — Ricardo Montaner (@montanertwiter) May 8, 2022

“Esperaba una respuesta más estructurada”

“A la señora irrespetuosa que se dirige a mí”, fue lo que escribió Ricardo Montaner en su trino, ante lo que Merlano respondió: “¿En qué momento yo fui irrespetuosa? Yo hablé con mucho respeto y hablé con cosas de las que usted carece que son argumentos. Y ni siquiera lo digo por ser ofensiva, sino porque, a la vista de todos, es una realidad”.

“Cuando yo empecé a leer el tuit dije: ‘uy, van a hacer que me trague mis palabras’, porque, al ser un video de 2018, este señor debió haberse instruido mucho más. Y resulta que no, mi video era realmente necesario. Porque muchas cosas que hablo allí son realidades que mucha gente desconoce y que era oportuno hacer ver. Sinceramente, yo esperaba una respuesta más estructurada, pero eso es lo que hay”, concluyó la influencer.