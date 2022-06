Lina Tejeiro reveló las inseguridades que siente con su cuerpo

La actriz y creadora de contenido Lina Tejeiro es recordada por los colombianos por su icónica actuación en la serie de televisión Padres e hijos, aunque en los últimos años ha dedicado mucho de su tiempo a las redes sociales, donde cada tanto interactúa con sus seguidores y les cuenta detalles de su vida personal, como hace unos días cuando presentó a su nueva mascota.

Pero este miércoles, la actriz decidió compartir en su cuenta oficial de Instagram una reflexión sobre su cuerpo y las cosas que le generan inseguridades, que si bien esto es algo completamente natural en todas las personas, llama más la atención cuando viene de una mujer como Tejeiro, la cual es aclamada por su belleza.

“Así soy: blanquita con imperfecciones, manchitas, fibrosis, cicatrices, espinillas, vellos, pelos, un ombligo raro para muchos y hermoso para mí, una ceja diferente a la otra, un ojito más grande que otro”, escribió inicialmente refiriéndose a los aspectos físicos que no le generan inseguridad en su cuerpo.

Pero, además, Tejeiro decidió compartir con sus más de nueve millones de seguidores en Instagram otro tipo de reflexiones, esta vez no físicas, sino con respecto a temas de su vida y sus sueños personales.

“Con muchos sueños por cumplir, con errores que corregir, con inseguridades que aún trabajo en ellas, luchando contra mi procrastinación, tratando día a día de tener una mejor relación con mi cuerpo, tengo pensamientos que me generan ansiedad, tengo una pasión por seguir despertando empatía en mi ser, un corazón lleno de amor, muchas ganas de seguir conociendo el mundo, siempre lista para vivir la vida porque entendí que vida solo hay una”, escribió la actriz acompañando la publicación con una foto suya.

Lina terminó la publicación manifestando que así es y así se ama. Muchos seguidores no tardaron en felicitarla por reconocer sus inseguridades, al tiempo que le recordaban lo hermosa que es y que sirve de inspiración para muchas otras mujeres.

La reflexiva publicación en las redes sociales de Tejeiro tuvo la interacción de varios famosos, entre los que estuvieron Laura de León, Silvia Araújo, Kelly López, Paola, Jara, Hassam, entre otros.

La millonada que tuvo que pagar Lina Tejeiro para retirarse los biopolímeros

Lina Tejeiro se refirió, a través de su canal oficial de YouTube, al calvario que vivió para poderse retirar los biopolímeros de su cuerpo. Todo se dio justamente en medio de la cuarentena. La actriz se había operado los glúteos y tiempo después se enteró que le habían puesto biopolímeros, razón por la que tuvo que meterse la mano al bolsillo, pues su salud y vida estaban en riesgo.

Ahora, Lina Tejeiro reveló a través de un video la millonaria suma que debió pagar, meses atrás, para poderse realizar ese procedimiento.

“Para esa época, cuando estaba buscando la casa, me pasó que me descubrieron los biopolímeros, y también estábamos en pandemia. Entonces me tenía que bajar de la ‘platica’ de los biopolímeros; y era sacar plata de la casa, descompletar lo que tenía para la casa para operarme los biopolímeros que no es una cirugía nada económica. Eso puede costar entre, no sé cuánto es en dólares, pero en pesos colombianos me costó entre 30 y 40 millones de pesos. La retirada de los biopolímeros”, reveló la actriz.

Así mismo, Tejeiro señaló que ese tipo de cirugías no deberían ser cobradas, refiriéndose al procedimiento para el retiro de los biopolímeros.

“Yo, gracias a Dios, pude tener la manera y el modo de pagarlo, pero hay mujeres que no lo tienen y que también son engañadas, les meten este producto, les dañan la vida y no tienen el dinero para poderse sacar este ‘veneno’ del cuerpo, y empiezan a sufrir un montón de contraindicaciones”, agregó la joven.