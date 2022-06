Epa Colombia vuelve a regalar dinero, esta vez paga el arriendo a vendedores informales

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, volvió a las calles de Bogotá a regalar dinero. Así fue como la influencer recorrió el barrio 20 de julio, visitando varios puestos de trabajo de vendedores ambulantes y pagándoles el arriendo.

“Vecina, hoy mis seguidores me dicen que le quieren pagar el arriendo, ¿cuánto vale su arriendo? (...) ¿350 el arriendo?... está rebaratísimo”, dijo la influencer mientras sacaba un fajo de billetes y los contaba para entregarle dinero a la mujer, despidiéndose de ella con un abrazo.

En otra de sus stories/video de su perfil de Instagram, que cuenta con más de 5 millones de seguidores, la joven se acerca a una mujer quien se encuentra con un niño y le pide un “tintico“. Le dice enseguida: “Hoy mis seguidores quieren pagarle el arriendo, ¿cuánto vale el arriendo?”, mientras la vendedora le explicaba que llevaba dos meses atrasada en el pago.

La mujer, sorprendida, recibió el dinero que la empresaria le entregaba, dándole las gracias junto con una sonrisa en su rostro.

De este modo, fueron varias las personas sorprendidas en el barrio 20 de julio por la influencer, quienes continuamente le preguntaban a algunos vendedores informales cuánto costaba su arriendo.

Con abrazos y agradecimientos, Epa Colombia culminó su recorrido.

En el fondo de dichos videos se escucha la canción de Danay Suaréz Yo Aprendí, que dice en algunos de sus versos:

“Se nos va la vida, vamos dejando correr el tren con el amor que sólo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias, y la elegancia, sólo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras”.

Al finalizar la jornada, la joven dijo “que todavía le queda dinero“, manifestando que “hace harto no salía así a la calle”.

Concluyó asegurando que ”todo lo he logrado gracias a ti”, refiriéndose a sus fieles seguidoras.

Cabe recordar que no es la primera vez que Epa Colombia regala dinero; meses atrás la joven exhortó a sus seguidoras a que le enviaran los números de sus cuentas bancarias para que ella les hiciera transacciones, con el fin de mostrar agradecimiento por el apoyo que le han brindado, después de un episodio desafortunado.

Así se puede observar en el siguiente video registrado donde la empresaria de queratinas, dice:

“Este dinero no lo quiero para mí, este dinero te lo quiero regalar a ti, porque tú me compraste, me ayudas a descubrir el ladrón y estuviste ahí detrás de mí (…) No te imaginas cuántos litros de queratina me robaron para venderlos más baratos”, precisó.

”Mándame tu número de cuenta, amiga, a las que más yo pueda en el día de hoy les mando de a un millón de pesos”, aseguró.

Los regalos de Epa Colombia

En el mes de mayo, Epa Colombia publicó un emotivo video con su mamá donde le dio un generoso regalo.

“Mamá, gracias por el techo donde viví mucho tiempo. Aunque las camas se mojaban porque las tejas no resistían los aguaceros, fuiste muy valiente y fuerte porque nunca nos hizo falta un plato de comida en la mesa. Primero decidí comprarte tu casa para luego darte el carro de tus sueños. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, siempre estaré para ti. Gracias por enseñarme a honrar a padre y madre pero sobre todo al prójimo”, escribió en sus redes sociales.