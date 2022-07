Epa Colombia le responde de mala manera a vecina que se quejó por exceso de ruido

Epa Colombia se ha ubicado en el centro de distintas críticas en redes sociales, debido a los contenidos que ha publicado en sus cuentas oficiales en los últimos días. La influencer quedó como blanco de comentarios negativos, luego de que se difundieran videos de algunas quejas de sus vecinos de la zona, quienes le han pedido respeto por el exceso de ruido que hace.

La polémica empresaria de queratinas aprovechó sus redes sociales para mostrar la incomodidad que sentía por los reclamos y actitudes de los habitantes del sector, exactamente en el barrio Salitre. La joven aseguró que no volvería a realizar sus mezclas de música electrónica o guaracha, ya que estas personas no valoraban su talento.

No obstante, una vez se dio a conocer este contenido en el que expresaba la nostalgia que sentía por su antiguo barrio ubicado en el sur, una de las vecinas de su nuevo apartamento quiso enviarle un mensaje y expresar la inconformidad que tenía con el fuerte sonido que le ponía a su consola. La mujer fue clara al mencionar que su problema con el tema era el volumen alto que manejaba desde el balcón de la residencia.

“Yo vivo en el conjunto de al lado y desde mi punto de vista el problema es el volumen tan alto. Aquí en la zona los conjuntos están bastante cerca y la zona es pequeña, entonces ese ruido se escucha muy fuerte”, escribió la vecina de la empresaria, dando su opinión al respecto.

“Puede hacerlo, pero con prudencia jajaja”, agregó en el comentario que hizo en redes sociales, donde tuvo el respaldo de otros curiosos.

Ante estas palabras, Epa Colombia no dudó en reaccionar y responder de mala manera, defendiendo su punto de vista sobre el exceso de volumen que se requiere para poder mezclar y lanzar producciones musicales.

La colombiana puntualizó en que no era posible realizar esta actividad con poco sonido, pues las funciones de un DJ dependían de las mezclas y combinaciones que lograban con los temas y pistas.

“Por si no sabías, querida, para mezclar se necesita un cierto volumen”, dijo la empresaria colombiana, y también finalizó con un comentario en tono de burlas.

“A la final ni quería ser vecina tuya”, dijo.

Ante estas palabras, muchos seguidores de Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la creadora de contenido, han lanzado suposiciones sobre la posible mudanza de la joven de este penthouse, ya que se ha referido bastante a las circunstancias que atraviesa en el lugar.

El lujoso penthouse de Epa Colombia

La empresaria de queratinas utilizó su cuenta oficial de Instagram para revelar, el pasado mes de noviembre, que había comprado una nueva vivienda y la había estado remodelando a su gusto. La creadora de contenido realizó un tour por el lugar, mostrando las características y espacios que adaptó.

“Te acuerdas cuando yo pagaba arriendo y valía 500.000 y no me alcanzaba. Te acuerdos de que vivía en las tejas donde colgaba y mojaba mi ropa. Te amo con todo mi corazón, lucha, esfuérzate y no te rindas porque tú también lo vas a lograr”, dijo la colombiana en este clip.

El apartamento tiene una zona BBQ privada, puertas automáticas, una sala de cine y una pequeña terraza que da a la vista de la capital. La cocina posee un estilo moderno, además de electrodomésticos perfectamente instalados a las estructuras.

La residencia posee gran cantidad de luces, espacios decorados en tonos claros y con estructuras que permiten ubicar todo tipo de decoración. Las cortinas son automáticas y los muebles posee colores pasteles que combinan a la perfección con la estética general del penthouse.