Epa Colombia se confesó y reveló que abrió cuenta en Onlyfans

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, les contó a sus seguidores que abrió una cuenta en Onlyfans, la popular red social donde se suben fotos y videos con contenido sensual para ganar más ingresos.

Aunque en varias ocasiones ha demostrado que tiene muy buenos ingresos gracias a su negocio de queratinas, lo cierto es que la creadora de contenido busca obtener ingresos extra.

“Amiga, quería contarte que abrí Onlyfans, creo que tengo un cuerpo muy lindo y muchos hombres les gustaría admirar”, comenzó diciendo en un video que subió a sus historias en redes sociales.

En las imágenes se le ve posando en una sensual lencería plateada y bailando junto a su tocador y a la cama.

“Un ingreso más o un ingreso menos no me quita ni me pone, ¿no? Entonces, amiga, te invito a que deslices y me encuentres en OnlyFans, eso sí, debes pagar un token para poder ver los videos y fotos que monte”, concluyó.

Luego subió otra fotografía con una encuesta para sus seguidores invitándolos a que opinen si ella es “activa” o “pasiva” dentro de las relaciones íntimas.

Nuevamente, la creadora de contenido crea polémica, como es característico en las redes sociales.

Los detalles ocultos que reveló Epa Colombia de su relación, ¿muy tóxicos?

Epa Colombia se ha situado en el blanco de distintas críticas en las plataformas digitales, no solo por sus discusiones con otros creadores de contenido como Yina Calderón, sino por los cambios radicales que ha hecho en su vida personal. La joven ha buscado alternativas para su empresa de queratinas, mientras disfruta de una nueva relación sentimental con Karol Samantha.

En medio de las opiniones que surgen sobre su negocio y las extravagancias que suele darse con sus ganancias, la influencer se robó las miradas de los curiosos con un inesperado video que subió a su cuenta oficial de Instagram, en el cual revelaba detalles ocultos de su actual noviazgo.

Epa Colombia y su llamativo momento con policías en México pic.twitter.com/JQmocpAoCm — Ana (@PuraCensura) July 14, 2022

De acuerdo con lo que se observa en las historias de la colombiana, Karol y ella se encontraban al interior de un baño público mientras se grababan para contar algunas cosas que suceden al interior del vínculo sentimental que sostienen. Ambas van mencionando punto por punto, destacando el por qué “no tienen una relación perfecta”.

“No somos la pareja perfecta porque yo soy loca extrovertida y tú no”, inicia diciendo Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la empresaria, a lo que su novia le responde: “No somos la pareja perfecta porque a ti te encantan las redes sociales y a mí no”.

Una vez termina este detalle, la influencer, que recurrió a Yéferson Cossio para que le hiciera publicidad a su empresa, le dice que no son la unión perfecta porque ella no es celosa y posesiva como su pareja. Karol Samantha agrega que esto también se debe a que es cariñosa y Epa Colombia, no.

Entre las características que no las dejan ser una “pareja perfecta”, las jóvenes señalaron que era porque la empresaria se dejaba influir por lo que opinaban los demás, mientras que su novia no le prestaba atención a eso. De igual manera, la polémica instagramer reveló que su compañera siempre se la pasaba regañándola por todo lo que hacía.

Karol Samantha soltó una verdad en medio de la dinámica que estaban grabando para TikTok, en la que aseguró que uno de los detalles que afectaba su relación era que Daneidy le decía mentiras. La joven, que tuvo un incidente con un policía en México, le respondió diciéndole que no lograban ser perfectas porque ella sí la buscaba en la mañana y no recibía lo mismo.

Para finalizar este contenido, Epa Colombia le lanzó un dardo inesperado a su novia, mencionando que no eran la pareja perfecta porque su novia todavía se la pasaba hablando de la ex. Estas palabras fueron refutadas por la mujer, quien indicó que era al revés y Barrera Rojas estaría hablando aún de Diana Celis.

“No somos la relación perfecta porque tú todavía hablas de tu ex”, dice Epa Colombia, a lo que Karol le dice: “¿Qué le pasa? Eso eres tú”.