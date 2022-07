“No es una celebridad”, Yina Calderón arremete contra Epa Colombia por Expobelleza 2022

Yina Calderón y Epa Colombia volvieron a desatar una fuerte controversia en las plataformas digitales, debido al cruce de ideas y opiniones que tienen sobre sus emprendimientos con productos de belleza. En esta ocasión, ambas jóvenes asistieron a Expobelleza 2022, donde aprovecharon para conocerse con sus clientes, hacer alianzas e impulsar sus empresas.

Sin embargo, como era de esperarse, los problemas entre ambas empresarias volvieron a surgir por las declaraciones que dieron sobre el evento que se desarrolló en Medellín, ya que Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la creadora de marcas de keratinas, señaló que la logística y organización no fueron las mejores.

Epa Colombia realizó fuertes cuestionamientos sobre Expobelleza, afirmando que no la habían tratado como una “celebridad” y que la ubicación que le dieron no la hizo sentir cómoda. Calderón no toleró estas palabras y contraatacó las versiones de su colega.

“Me parece terrible, porque nada de lo que está diciendo es verdad. Y tengo que salir a defender a la feria, porque siempre nos han dado la oportunidad a los empresarios que arrancamos con una marca. La organización fue increíble, era obvio que había tumultos de gente, había muchos influencers que estaban presentes”, dijo la exprotagonista de novela en un video.

La empresaria fue contundente y expresó que no estaba de acuerdo con las afirmaciones de la creadora de contenido, ya que ellas no eran “ningunas celebridades” y que únicamente eran emprendedores con marcas en el mercado.

“Aclararle a la señorita ‘Epa Colombia’ que nosotros no somos ningunas celebridades, como se hace llamar ella. Celebridad J Balvin, Maluma, Cristiano Ronaldo. Nosotros simplemente somos unos emprendedores ‘influencers’ a los cuales mucha gente nos sigue. Pero ya, ¿listo?”, señaló la creadora de la marca de fajas, quien atacó a La Liendra recientemente en un live.

No obstante, Calderón continuó sus declaraciones contra Epa Colombia, refiriéndose a las actitudes que había tomado desde el momento en que creció económicamente. La emprendedora agregó que sabía que Barrera Rojas estaba molesta, porque no había vendido igual que el año pasado, además de la poca acogida que ha tenido su empresa.

“Señorita ‘Epa Colombia’ el hecho de que sea conocida, no le da el derecho a que tenga que ser el foco de la feria y que los organizadores le tengan que rendir pleitesía, hacer lo que usted diga, porque se cree celebridad”, dijo Yina en su cuenta oficial de Instagram a través de las historias.

“Ella está ardida, porque no vendió lo mismo que el año pasado, porque no reconoce que su marca ha caído demasiado. Porque no fue el foco, porque no la pusieron como imagen. No, a todos nos trataron por igual”, concluyó.

Para cerrar este tema, la colombiana agradeció al evento y manifestó lo bien que se había sentido con las jornadas de ventas que logró a través de este escenario.

Juliana Calderón acusó a Epa Colombia de competencia desleal

La hermana menor de Yina Calderón utilizó las redes sociales para lanzar una serie de acusaciones en contra de Epa Colombia por, supuestamente, hacer competencia desleal. La joven denunció que su colega había hecho jugadas inesperadas durante la edición 2022 del evento, por lo que sentía que no era justo.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en un post de la cuenta oficial de la empresaria, Daneidy Barrera Rojas, que se estaría dando una oportunidad en el compromiso con su actual novia, habría enviado a varios de los trabajadores de su emprendimiento para que repartieran volantes de su marca en el stand donde ellas estaban ubicadas.

“Chicos, les cuento que estoy muy triste, muy aburrida con una situación y eso se llama competencia desleal. ¿Cómo es posible que la señorita Epa Colombia mande a sus chicos a repartir volantes frente de mi stand? Eso no se hace por respeto y porque somos empresarias”, expresó Juliana bastante ofuscada por lo ocurrido.