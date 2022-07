Video | Yina Calderón le ofreció disculpas a Lina Tejeiro y habló de algunos de sus colegas

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón grabó un video y lo difundió en su cuenta de Instagram, en el que se le ve con varios tragos encima y comenzó a revelar lo que piensa sobre algunos de sus colegas, afirmando que a pesar de que hay unos que no conoce, estos la mencionarían.

“Si me preguntan por La Liendra, una escoria, un creído... Dani Duke, no la conozco, no les puedo decir; Andrea Valdiri, tampoco la conozco, pa’que vean... tampoco la conozco, pero me nombra, me nombra, me nombra...”, comenzó diciendo Calderón, quien tenía una botella de aguardiente a su lado y hasta afirmó que decía la “verdad” por estar borracha.

“Lina Tejeiro... No voy hablar, porque yo siento que ella y yo hicimos las paces. Es primera vez que yo en la vida voy a hablar de Lina Tejeiro... Yo sé que a Lina la quiero, Lina siempre ha sido lo que es, una arrogante, deprimida, pero en realidad es una buena persona”, aseguró Calderón, indicando que entre las dos creadoras de contenido ya no habría roces, sino que habían superado sus diferencias.

“Se enamoró del que no se tenía que enamorar”, continuó agregando Calderón sobre la relación de Andy y Lina Tejeiro, afirmando que a pesar de que ambos fueran buenas personas, su relación no había funcionado.

“A Epa Colombia, yo siento que ella no es mala, solamente siento que está mal orientada, ella está como el camino que no debería. El día que ella reconozca que la plata no hace al ser humano, que no hay que tirar plata desde helicópteros... Yo traté de ser amiga de ella muchas veces, pero ella no me quería, ahora soy yo la que no la quiero”, expresó la DJ sobre la influencer de las Keratinas.

Yina Calderón regresa al quirófano

Recientemente, la empresaria de fajas volvió a llamar la atención de sus fieles seguidores de redes sociales con un inesperado post en el que revelaba un nuevo procedimiento estético al que se sometería. La joven colombiana utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar que regresará al quirófano para transformar otra parte de su cuerpo.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en una publicación, exactamente compartida en las historias de su perfil, Calderón se encontraba en un consultorio médico de confianza, donde definiría la fecha indicada para llevar a cabo la nueva operación. Con las imágenes se logró conocer que la DJ se cambiará el tamaño de las prótesis de sus glúteos.

Según compartió la creadora de contenido públicamente, regresará al quirófano para operarse y agrandar su cola, ya que en el pasado le tuvieron que hacer una reconstrucción completa por los daños que le causaron los biopolímeros.

“Estoy en el consultorio del doctor Andrés. Miren las prótesis que me voy a colocar”, contó Yina en un clip, donde mencionaba que aprovechó su visita a Medellín para definir qué sucedería con sus glúteos.

La colombiana mostró los diferentes tamaños que maneja el médico para este procedimiento, dejando al aire cuál sería el elegido para la futura ocasión. Calderón señaló que estaba en el consultorio en compañía de su papá, quien la ha apoyado en sus decisiones.

“Miren las prótesis que me voy a poner en la cola. Mi papá me está acompañando. ¿Tú crees que deba ponerme estas prótesis o estas?”, expresa, mientras graba a su progenitor.