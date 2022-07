Ya no será la ‘Barbie’ colombiana, la figura que ahora quiere imitar Yina Calderón

Yina Calderón siempre genera polémica por sus publicaciones en las redes sociales y sus seguidores están pendientes de todas sus ocurrencias.

Hace unos días fue viral un video donde la ‘influencer’ aparece besando apasionadamente a una mujer. La escena se presentó en una gasolinera, cuando la DJ de guaracha estaba sobre una camioneta.

En ese instante, Calderón, quien se encontraba en compañía de un grupo de amigos, estaba intentando fotografiarse con un hombre; de repente, la mujer le giró la cabeza y empezó a besarla. El momento duró pocos segundos.

“Estoy agotada, tuve un fin de semana largo, nos fue muy bien en Guamal, Meta. Pero quiero aclararles una cosa muy importante. Siempre me he caracterizado por ser demasiado sincera con ustedes. Les voy a aclarar la situación. Por ahí salió un video, en una camioneta, en el que yo le estoy dando un beso a una mujer. Les voy a aclarar quién es ella, es amiga mía, se llama Tina. Cantante, una mujer bellísima, una gran persona, parchada como yo, relajada como yo, incluso fue reina de Valledupar”, indicó.

En una de sus publicaciones, la creadora de contenido digital narró más detalles de lo que vivió en Guamal, departamento del Meta. “Estuvo cargado de ríos, de camionetas, de motos, de toque de guaracha, de una cosa, de la otra. Pelea, conflicto, de todo. De verdad, debería grabar un ‘reality’ de mi vida…”, indicó la influenciadora.

Con esta nueva idea, Calderón estaría pensando en un reality de su vida, algo muy similar a lo que hacen las Kardashian.

“Estuve en Guamal, Meta, este fin de semana, y yo creo que di toda ‘la lora’ de la vida. Reviso Facebook y estoy yo, reviso Instagram y estoy yo. Uiiishhh. Es que, qué no nos pasó, deberíamos hacer un programa de mi vida, ¿cierto que deberíamos hacer un ‘reality show’ de mi vida?”, replicó Calderón en otra de sus publicaciones en Instagram.

“Me pasó de todo. Llegaron como quince ‘pollos’ a buscarme al apartamento en el que yo estaba, me llevaron en moto por todo, me besé a una chica…”, afirmó Yina Calderón.

La empresaria también habló sobre su situación sentimental. “Ya saben que cuando tenga novio y cuando tenga un ‘Super-Sayayín’, porque el hombre que me voy a conseguir va a ser un ‘Super-Sayayín’, se los voy a mostrar. Se los prometo”.

Yina Calderón dijo que la vida le calló la boca a Marbelle, pero la defendió tras matoneo en redes

Yina Calderón, la también DJ de guaracha, aseguró que “Marbelle no tiene por qué marcharse a otro país, este es su país”, y añadió que si es por miedo al próximo gobierno, “Gustavo Petro no es un hombre rencoroso”.

Aun con esta defensa, Calderón también exhortó a Marbelle a aprender a respetar a las personas, recordando el episodio en el que la cantante comparó a la vicepresidenta electa Francia Márquez con King Kong, una situación que cientos de colombianos rechazaron, pues tildaron la analogía como racismo.

“Lo que sí debemos aprender es a no menospreciar, porque nunca sabemos cuándo la vida nos puede callar la boca. Hoy, Francia Márquez es nuestra vicepresidenta”, concluyó Calderón, en el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que la llamada ‘Reina de la tecnocarrilera’ es una de las más acérrimas críticas de Petro, llegando a asegurar en algunas oportunidades que si el exalcalde de Bogotá llegaba a la Presidencia, ella abandonaría el país.

“¡Ganó Petro y se va Marbelle!”; “Bueno, Marbelle, sea mujer y cumpla sus promesas” y “Armemos plan para acompañar a Marbelle hasta el aeropuerto”, son algunos de los comentarios que dejaron algunos de los contradictores de la cantante.