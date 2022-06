Yina Calderón defiende su reality: “Las gordas tienen derecho a tocarse, a lo que quieran”

Yina Calderón lanzó hace poco su propio reality, llamado Se armó la gorda y debido a su gran capacidad de crear polémica, varios criticaron la producción audiovisual. Ante esto, la empresaria defendió su programa. Una de las quejas fue el tema del sonido.

“La verdad no sé, no sé por qué se escucha así. Ya la verdad en el segundo capítulo no vamos a tener eso. Bebés, otra cosa, si ustedes no quieren ver mi reality, no lo vean”, se le oye decir a Calderón por medio de sus historias de Instagram.

Otra de las críticas que recibió fue el físico de las protagonistas, ya que todas las participantes tienen sobrepeso. “Resulta y pasa que si entonces las mujeres fueran flacas, ahí sí no se verían mal bailando y todo eso, pero como son gorditas entonces que vergüenza, como se ven de mal, no nenes, las gordas tienen derecho a emborracharse, a bailar, a tocarse, a lo que quieran”, aseveró la influenciadora.

El reality puede verse por el canal oficial de YouTube de Yina Calderón, en el que ya está publicado el primer capítulo que tiene una duración de media hora.

Yina Calderón y sus polémicas con Epa Colombia

La relación entre Yina Calderón y Epa Colombia ha estado marcada por discusiones y cruce de comentarios en sus redes sociales. En esta oportunidad, fue la empresaria de las queratinas quien retó a Calderón a un toque musical.

Calderón, además de sus contenidos en redes sociales y otros emprendimientos, es DJ, un trabajo en el que se ha cotizado en el mercado. En sus cuentas oficiales, ha compartido videos de las presentaciones que ha llevado a cabo en discotecas, fincas y otros escenarios de Colombia.

Epa Colombia, con quien ha tenido cruce de comentarios en redes sociales, retó a Calderón en el campo de la música. “Yina, lo más bonito de todo es tocar en vivo para cobrar esos cinco palos o, si no, regálemelos a mí para yo regalarlos a la gente (…). Te reto, querida, a que me dejes callada con tu mezcla en vivo, quiero ver cómo mueves los canales de los platos; si no, ven te enseño gratis”, afirmó Daneidy Barrera, quien es más conocida como Epa Colombia.

Yina Calderón, en un tono muy tranquilo, le respondió a Epa Colombia: “La verdad, prefiero cerrar el tema porque a mí siempre me gusta hablarles a ustedes muy sincero, pero yo estoy concentrada en mi reality, agenda topada de julio, gracias a Dios, soy yo, entonces estoy feliz y esa felicidad a veces les pica a otras personas”.

Además, añadió que está muy enfocada en sus negocios y no en las peleas en redes sociales. “Yo les dije cuando hablé del tema de Lina (Tejeiro) que yo ahorita estoy enfocada en lo mío y yo creo que la etapa de pelea tras pelea, no; yo ya le dije a cada una lo que tenía que decirles, vea que poco a poco se dieron cuenta de que yo tenía razón, que la máscara se les iba a caer, pero ya, punto, dejo el tema hasta ahí, yo no necesito si no tocarles a mis seguidores y listo”, afirmó Calderón es sus historias de Instagram.