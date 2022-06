La lujosa y costosa camioneta de Yina Calderón que presume en redes sociales

Si hay algo por lo que la empresaria de fajas, Yina Calderón, se ha convertido en un personaje público, es porque le gusta mostrar detalles de su estilo de vida. Para la exprotagonista de novela, sus seguidores son un pilar fundamental, así que suele desahogarse por medio de las redes sociales, especialmente en Instagram, donde le han eliminado varias cuentas.

Una de las más recientes polémicas, en la que la influencer preocupó a los cibernautas, tuvo que ver con un robo en Medellín; donde la joven fue atacada y su mamá alertó sobre lo que le sucedió. Sin embargo, Calderón es una mujer que muestra de todo un poco, por lo que en las últimas horas apareció exponiendo su camioneta que días antes había tenido un accidente.

A pesar de que el video en el que habló la creadora de contenido ya no se encuentra en las plataformas digitales, varios portales de chismes y farándula dieron a conocer cómo fue el proceso en el que Calderón volvió a tener la camioneta en sus manos.

Al lado de su madre, la señora Merly Ome, la influencer dio detalles antes de revelarse el nuevo aspecto de su medio de transporte: “Antes de abrir los ojos, quiero decirles que yo no les dije qué color escogía, sino que se fijaran mucho en mi personalidad”.

Luego de esto, la encargada de hacer el proceso de entrega de la transformación de la camioneta precisó: ”Nosotros pintamos un Volkswagen de Yina que tuvo un golpecito. Lo pintamos de rojo y ahora tenemos la FJ que les vamos a presentar. Próximamente, más sorpresas”.

Sin más preámbulo, se reveló que su lujosa camioneta ahora tiene un nuevo color: rosa.

Fue tanta la emoción de Yina, que sus palabras al ver la transformación de su vehículo reflejaron sus sentimientos: “¡Gracias! Me encanta. Yo creo que es la única en el mundo que es así… Miren las puertas. Que mi mamá se siente de primeras, esta camioneta no es mía, es de mi familia”.

Respecto a la marca y modelo de la camioneta, es una Toyota FJ Cruiser. De acuerdo con la marca, “FJ Cruiser es reflejo de originalidad en diseño y superioridad tecnológica. El innovador FJ Cruiser recupera la esencia de los vehículos emblemáticos”.

El precio de este vehículo está entre los $190 y $200 millones de pesos, según varios concesionarios.

En adición, Yina dijo que “es la única camioneta FJ que tiene este color con una perla especial en Latinoamérica”, ya que el portal web de Toyota especifica que la venta de este vehículo está disponible en colores blanco, amarillo, dorado, plateado, negro, azul y rojo.

A continuación, una fotografía de la camioneta de la influencer con el nuevo aspecto reflejado en su tonalidad:

Nuevo aspecto de sus camioneta, color rosa. - Foto: Instagram: @yinacalderondjoficial

Epa Colombia la desafió

La relación entre Yina Calderón y Epa Colombia ha estado marcada por discusiones y cruce de comentarios en sus redes sociales. En esta oportunidad, fue la empresaria de las queratinas quien retó a Calderón a un toque musical.

“Yina, lo más bonito de todo es tocar en vivo para cobrar esos 5 palos o, si no, regálemelos a mí para yo regalarlos a la gente (…) Te reto, querida, a que me dejes callada con tu mezcla en vivo, quiero ver cómo mueves los canales de los platos; si no, ven te enseño gratis”, afirmó Daneidy Barrera, quien es más conocida como Epa Colombia.

Yina Calderón, en un tono muy tranquilo, le respondió a Epa Colombia: “La verdad, prefiero cerrar el tema porque a mí siempre me gusta hablarles a ustedes muy sincero, pero yo estoy concentrada en mi reality, agenda topada de julio, gracias a Dios, soy yo, entonces estoy feliz y esa felicidad a veces les pica a otras personas”.

Además, añadió que está muy enfocada en sus negocios y no en las peleas en redes sociales.