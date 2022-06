“Me ha ido muy bien”: Yina Calderón habló sobre el negocio que le está dando más ganancias

La influenciadora y creadora de contenido, Yina Calderon, es muy conocida en el mundo de la farándula por su paso en protagonistas de novela y también por las fiestas en las que ha sido protagonista.

Recientemente, la también empresaria habló en sus redes sociales sobre uno de los negocios que tiene y los ingresos que ha recibido. Es preciso mencionar que la influenciadora tiene varios ingresos, pues maneja una empresa de fajas, da fiestas y ahora está invirtiendo.

De acuerdo con eso, en sus redes sociales contó cuál era el negocio que más ganancias le estaba dejando.

“Yo qué día les comentaba a ustedes que yo, gracias a Dios, estoy teniendo muy buenos ingresos monetarios, por muchas cosas, gano por la guaracha, nunca hablo de que gano plata porque yo no soy tan visaje, entonces, gano por la guaracha, gano la mayoría de mis ingresos por mi empresa de fajas, porque vendo demasiado, gracias a la calidad de mis fajas, porque o si no no vendiera tanto”, dijo Yina en el inicio de su relato.

Después de contar el éxito de su tienda de fajas, la empresaria reveló que también se está dedicando a un nuevo negocio en el cual ella y su familia están invirtiendo dinero y semanalmente reciben las ganancias.

A pesar de que no especificó de cuál se trata y le han llegado comentarios negativos sobre la empresa, aseguró que hasta el momento a ella le estaba yendo muy bien. Así mismo, señaló que ella inició invirtiendo un millón de pesos y nunca le han quedado mal.

“Estoy ganando plata con una compañía con la que llevo más o menos dos meses y a mí, parce, y a mi familia nos ha funcionado, a mí me hablaban de la compañía y yo realmente nenes, en nada de esas cosas me gusta meterme, no hablo %$# o sea yo, todo eso me huele como extraño y yo, mi amiga me dijo, no sea tan boba, pues meta solo un milloncito y parce me ha ido muy bien pues, me han respondido por todas mis ganancias, los viernes”, detalló Yina Calderón.

Calderón defendió su reality:

Yina Calderón lanzó hace poco su propio reality, llamado Se armó la gorda y debido a su gran capacidad de crear polémica, varios criticaron la producción audiovisual. Ante esto, la empresaria defendió su programa. Una de las quejas fue el tema del sonido.

“La verdad no sé, no sé por qué se escucha así. Ya la verdad en el segundo capítulo no vamos a tener eso. Bebés, otra cosa, si ustedes no quieren ver mi reality, no lo vean”, se le oye decir a Calderón por medio de sus historias de Instagram.

Otra de las críticas que recibió fue el físico de las protagonistas, ya que todas las participantes tienen sobrepeso. “Resulta y pasa que si entonces las mujeres fueran flacas, ahí sí no se verían mal bailando y todo eso, pero como son gorditas entonces que vergüenza, como se ven de mal, no nenes, las gordas tienen derecho a emborracharse, a bailar, a tocarse, a lo que quieran”, aseveró la influenciadora.

El reality puede verse por el canal oficial de YouTube de Yina Calderón, en el que ya está publicado el primer capítulo que tiene una duración de media hora.

Cabe señalar que Calderón se había mostrado muy entusiasmada por el lanzamiento de este reality en el que apostaba por un formato diferente, lejos de lo cuerpos y estereotipos a los que la ciudadanía estaba acostumbrada.