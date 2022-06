Núria Tomás, exnovia de Piqué, cuenta su versión sobre la separación del futbolista y Shakira

La historia de la separación del futbolista del Barcelona Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira le ha dado la vuelta al mundo y los rumores sobre el futuro de las dos celebridades están en los principales titulares de los medios internacionales.

Si bien la expareja, que tuvo una relación de 12 años, se refiere cortamente a la separación y no han vuelto a mencionar el tema, todo tipo de rumores se tejen alrededor de esta historia.

Ahora, la exnovia de Piqué se convirtió en tendencia al haber hecho un comentario en sus redes sociales que muchos relacionaron con el futbolista de la azulgrana.

A pocos días de estrenar el documental sobre su vida, la joven mencionó que contaría algunas de las situaciones de su historia que la han hecho convertirse en la mujer que es hoy en día.

Especialmente, habló de algo que le pasó a los 21 años y que cambió su vida. “Me pasó algo que cambió totalmente mi vida. Siempre digo que parte de mi inocencia se quedó ahí. Empecé a ser otra”., dijo y siguió: “Apareció un amigo, hasta ese momento habíamos sido amigos, y nos convertimos en pareja”, finalizó.

Dado que la historia de amor entre los dos se dio hace cerca de 13 años cuando ella tenía 21, sus seguidores relacionaron el comentario con Piqué.

A raíz de la avalancha de comentarios al respecto, Tomás decidió pronunciarse nuevamente para aclarar lo dicho en su video y desmentir que se trate del deportista.

“Está muy bien eso de callar pero (…) esta vez no lo he llevado igual de bien. Ha sido un acoso y derribo total a mi teléfono.”, comenzó diciendo.

También les habló a los 16.000 seguidores que obtuvo en los últimos días y les dijo que si habían llegado a su cuenta por el comentario hecho en la promoción de su documental mejor dejaran de seguirla.

“Sólo deciros que si habéis llegado a esta cuenta porque os han vendido que he hecho una serie en la que hablo de una relación que tuve hace 12 años, no la compréis, porque os vais a decepcionar”, les dijo.

Luego, afirmó que al futbolista lo menciona por poco más de dos minutos en el primer capítulo porque se refiere a las parejas que la afectaron mucho desde su juventud, no solo Piqué, y que no tiene interés en desconocer que formó parte de su vida y lo puede nombrar cuando quiera y como quiera, pero aclaró: “Si buscáis cotilleo, no lo hay”.

También dijo que fue invitada por una plataforma internacional para contar su historia como madre y emprendedora, tema que la motivó a participar del programa, el cual empezó hace seis meses, pero se retrasó porque sus tiempos no daban.

“Ha coincidido con la noticia de mi expareja, que ni yo sabía. (…) Como dice mi padre, no se puede evitar lo que digan, pero sí se puede evitar es que sea verdad”, aclaró.

Finalmente, dijo que tras la molestia que le generó el video, lo borrará en cuestión de una semana.

Entre tanto, medios internacionales se han volcado a las redes sociales para contar que el deportista fue visto con una amiga especial por las calles de Barcelona.

Laura Fa y Lorena Velásquez, quienes trabajan para El Periódico y que son conocidas como las Mamarazzis, fueron quienes revelaron la exclusiva.

“Piqué y su amiga especial fueron vistos en actitud cómplice y cariñosa la madrugada del jueves en una localidad de la costa catalana”, confirmaron las periodistas, recalcando que sus fuentes habrían comprobado que el futbolista protagonizó la escena alrededor de la 1:00 a. m. junto con la joven de 22 años con la que le habría sido infiel a la colombiana.

Aunque no revelaron ningún video o imágenes que comprobaran sus afirmaciones, sí aclararon que habían investigado y que varias fuentes les habrían confirmado la presencia de Piqué junto con su “amiga” durante esa noche, y los “cariños” que estos dos habrían mostrado mientras estaban en el vehículo.

“No vamos a dar más datos, pese a que los tenemos porque a lo mejor quieren mantener su privacidad. Quizás en esa localidad se han visto más veces”, afirmaron las Mamarazzis en su programa, haciendo énfasis en que buscaban respetar las decisiones y la privacidad del futbolista.

Por otra parte, las periodistas españolas también confirmaron que tras revelar algunos de los datos que comprometían la identidad de la joven, esta habría dejado su trabajo, así como había cerrado sus cuentas de redes sociales.

“Desconocemos la naturaleza de esta relación, pero sí sabemos que es lo suficientemente importante para el jugador como para no ser vistos juntos. Esto nos hace pensar que esta relación seguiría adelante. Además, sería más especial de lo que en un principio suponíamos”, comentaron las periodistas en su artículo.