Los emotivos mensajes de amor que Shakira le escribía a Piqué. ¿Ignorada por él?

Sin duda, la separación de Shakira y Piqué sigue dando de qué hablar. Y es que no es para menos, la pareja era una de las más queridas tanto en el espectáculo como en el fútbol internacional, además, se trata de una de las cantantes latinas más importantes del mundo y la cual siempre ha llevado el nombre de Colombia por lo alto.

Los rumores que resonaron en todos los medios de comunicación y redes sociales eran ciertos: Shakira y Gerard Piqué se estaban separando, según también lo confirmó un documento redactado por la agencia de comunicaciones de la cantante colombiana, en el que Shakira solicitó total comprensión a esta situación.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indica la corta misiva.

Cabe recordar que Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, comenzaron una relación sentimental en 2011 y tienen dos hijos, Milan y Sasha Piqué Mebarak, nacidos en 2013 y 2015. Sin embargo, después de tanto tiempo juntos, el amor no fue suficiente.

Ahora bien, la prensa española aseguró que la colombiana y el futbolista están separados debido a que él le fue infiel con una mujer más joven. Aunque hasta el momento dicha teoría no ha sido totalmente esclarecida por alguno de los involucrados. Sin embargo, en redes sociales es bastante notoria la indiferencia del futbolista cuando la cantante le dedicó varios mensajes.

Shakira le ha dedicado varias publicaciones en redes sociales a Pique, las cuales él no ha contestado. La más reciente, antes de todo el revuelo, fue hace tan solo tres meses con homenaje a los 600 partidos de fútbol jugados por parte de Gerard. La colombiana le envió un mensaje muy conmovedor, pero lamentablemente no obtuvo respuesta.

“600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras”, escribió la barranquillera en un post de Instagram dedicado al catalán.

“Estás hecho de un material que solo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, añadió.

Otro de los mensajes que tienen en duda a sus seguidores sobre si ya esta separación venía desde hace más tiempo es una del 20 de marzo, donde Shakira resaltó el orgullo que sentía por Piqué como el mejor central del mundo en el ámbito del balompié, pero él la ignoró.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así, pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribe sin prejuicios la cantante colombiana.

Por si fuera poco, el papá de sus hijos, tampoco respondió a su emotiva dedicatoria en uno de los días más especiales para los enamorados: San Valentín, el 14 de febrero. La barranquillera con una imagen de ambos sonrientes posteó un mensaje por la celebración de tan memorable día, al cual Piqué nunca respondió.

Así podría darse la repartición de bienes entre Shakira y Piqué

La relación, que llevaba 12 años, y pese a que nunca estuvieron en el altar, debe llevar a cabo procesos legales, los cuales se deben ejecutar por los años que estuvieron juntos. La razón principal se debe a sus dos hijos, Milan y Sasha Piqué.

Asimismo, otra pregunta que se ha generado en torno a la relación es, cómo será la división de los millonarios bienes, qué suman las dos personalidades y qué adquirieron en forma conjunta a lo largo de la relación.

En ese sentido, varios medios han confirmado que sí se llevará a cabo el proceso de repartición de bienes, exceptuando algunos predios, debido a que nunca se casaron.

Según Celebrity Net Worth, Piqué y Shakira tendrán que dar a conocer toda su riqueza conseguida conjuntamente, pero también tendrán que dar sus bienes conseguidos individualmente. Todo esto será con el propósito de saber cuáles son las que tienen que ser repartidas de manera igualitaria, como lo determina la ley.

Cabe mencionar que la cantante colombiana, actualmente, cuenta con un patrimonio que supera los 300 millones de euros, superando a Gerard Piqué, cuyos bienes llegan a los 80 millones de euros, cifras que no se tendrán en cuenta al momento de la repartición.