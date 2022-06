Tuti Vargas rompió el silencio y reveló por qué se alejó de las redes sociales

Tuti Vargas, una de las principales influenciadoras de Colombia y que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, se alejó varios días de redes sociales. Es por eso que su nueva publicación causó bastante relevancia ya que explicó la razón de su ausencia.

“El mejor regalo que me he podido dar en la vida. Y no, no fue un viaje a NY, India o Bali fue un viaje hacia adentro de 45 días. Un camino largo y profundo lleno de tormentas, huracanes, desiertos y nevadas en dónde quise por primera vez sentarme simplemente a sentir y contemplar la fuerza intensa de los rayos, la destrucción sin compasión de los vientos en espiral, la sequía y la sed, la nieve que exhala vapor, la nieva sucia y esa que brilla como diamantes”.

Luego argumentó que nunca pensó que fuera a tomar tanto tiempo y que ese tema poco le importaba y que lo único que le interesaba era tener un encuentro con ella misma. Tras esto nuevamente ratificó que no era prescindible estar pendiente de sus redes sociales, sino de otras cosas que tomaron relevancia en su meditación.

“Una pausa en donde cambié el celular por libros, likes por letras en una papel, el maquillaje por filtros de conciencia y presencia con dosis altas de verdad y sanación profunda. Hoy veo más claro que nunca, desde la coherencia e integridad lo que es verdaderamente el amor, la fuerza y determinación desde un lugar invadido de paz y tranquilidad. Hoy puedo decir que encontré la plenitud y la alegría real. Alma y corazón serán mi lema de hoy”, concluyó la influenciadora.

No se tiene certeza si las publicaciones de Vargas ahora serán recurrentes o si su manera de interactuar con sus seguidores cambiarán después de este tiempo de recogimiento que tuvo en un lugar desconocido.

En meses pasados Tuti ya había mostrado un inconformismo con las redes sociales, a pesar que ellas fueron las que le dieron el reconocimiento que actualmente tiene.

“Nunca hagan caso a las redes sociales, relaciones de pareja, el cuerpo perfecto, la vida perfecta, la familia perfecta, eso no existe. Tenemos que despertar, tenemos que abrir los ojos. Yo veía las redes y decía chao, yo qué hago acá, tenía pensamientos muy feos conmigo misma (…) Quiero que abramos un poco los ojos y decirles que las redes son una mentira”, señaló Vargas.

La colombiana también contó que durante su mencionado viaje a Nueva York fue cuando vivió uno de los momentos más fuertes de la depresión, y fue entonces cuando su pareja le dijo que debía recibir ayuda psicológica. Tras su vivencia, Vargas señaló que a pesar de vivir en una época en donde las redes sociales parecen dominar el mundo, es necesario detenerse un momento para pensar en uno mismo.

Vargas también contó que debido a su trabajo empezó a pensar en números, en hacer crecer sus plataformas, sus marcas, entre otras cosas que la afectaron mucho. Sin lugar a dudas esto deja ver que la vida de un influenciador puede verse afectada por la plataforma con que se dio a conocer al mundo.