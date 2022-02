“Las redes son una mentira”: Tuti Vargas habla de su depresión y ausencia en internet

La reconocida influenciadora Daniela Vargas, conocida en redes como Tuti Vargas, decidió abrirse con sus seguidores y hablar sobre depresión. Vargas contó que es un proceso en el que lleva dos años, y un proceso que continúa. Sin embargo, señala que hoy en día está con la mejor actitud para continuar adelante.

En los videos, Vargas señaló que este fue el motivo por el que estuvo alejada de las redes sociales durante un tiempo. Cabe señalar que la influenciadora lleva en el mundo de las redes sociales al menos siete años y gracias a su trabajo ha logrado conseguir todas las cosas que ha necesitado en su vida, comodidades, entre otros. No obstante, a pesar de eso, señaló que la depresión la llevó incluso a desconectarse de su trabajo.

“Nunca hagan caso a las redes sociales, relaciones de pareja, el cuerpo perfecto, la vida perfecta, la familia perfecta, eso no existe. Tenemos que despertar, tenemos que abrir los ojos. Yo veía las redes y decía chao, yo qué hago acá, tenía pensamientos muy feos conmigo misma (…) Quiero que abramos un poco los ojos y decirles que las redes son una mentira”, señala Vargas.

Señaló que lo mejor es pedir ayuda. “Un proceso de dos años en el que sigo trabajando cada día. Ojo con la falta de motivación, compromiso, sensación de vacío, tristeza, ¡puede haber algo detrás que tiene solución! Se puede mejorar con ayuda. Les dejo parte de mi experiencia y algo que hasta después de 2 años estoy lista para aceptar y compartir”, señaló en sus historias.

También habló sobre su experiencia con los desórdenes alimenticios y en su vida en general que la llevaron a asumir un estilo de vida poco saludable. La depresión es una enfermedad que hace que las personas se sientan sin energía, con mucho cansancio, entre otras cosas.

Vargas también contó que durante su viaje a Nueva York fue cuando vivió uno de los momentos más fuertes de la depresión, y fue entonces cuando su pareja le dijo que debía recibir ayuda psicológica. Tras su vivencia, Vargas señaló que a pesar de vivir en una época en donde las redes sociales parecen dominar el mundo, es necesario detenerse un momento para pensar en uno mismo.

Vargas también contó que debido a su trabajo empezó a pensar en números, en hacer crecer sus plataformas, sus marcas, entre otras cosas que la afectaron mucho.

Tuti Vargas y su nueva casa

La modelo e influencer animó a sus seguidores a luchar por sus sueños luego de que ella lograra alcanzar una de sus metas. Se trata de una lujosa casa que compró gracias a su esfuerzo. “Las cosas no llegan por obra del Espíritu Santo. Este apartamento no me lo dieron en canje, ni me lo regaló nadie. Simplemente fue un plan de acción que me prometí hace seis años”, dijo la modelo.

La influenciadora contó que desde antes de pandemia estaba buscando casa. Sin embargo, reseñó que todo le parecía muy costoso y pequeño. Con la llegada de la covid-19, la modelo tuvo que detener su búsqueda, no obstante, un día cuando volvía al apartamento en el que vivía en arriendo, se percató de que había otro en venta.

Al llegar a un acuerdo con el entonces propietario, la modelo pidió un préstamo y lo compró. Vargas además señaló que le habría realizado una serie de remodelaciones, por lo que se había tardado en mostrarlo.

Vargas realizó un video en su cuenta de Instagram en la que mostró su nuevo hogar. El espacio de la modelo es bastante amplio, iluminado y, además, pensó en todo. Incluso hasta construyó un rincón de paz en el que puso cristales, plantas y budas que colecciona.

La casa de Vargas fue calificada como “Divina” por reconocidos personajes de la farándula como Carolina Cruz, Mábel Cartagena, entre otros.