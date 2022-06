“Mueva ese culo”: Luisa Fernanda W se despachó contra seguidor que la criticó

La creadora de contenido Luisa Fernanda W compartió un reel en su perfil de Instagram luciendo un color de cabello y estilo diferente, que la hizo pasar un mal momento en redes sociales. Luisa Fernanda quiso simular un look inspirado en la muñeca Barbie, razón por la cual usó una peluca que tenía mechones de cabello monos y un vestido rosado.

La publicación de W causó revuelo y críticas de parte de algunos usuarios. No obstante, a pesar de que los comentarios negativos vinieron de muchas personas, hubo uno que llamó la atención de la creadora de contenido.

“Esta tipa no tiene oficio”, escribió una seguidora.

Ante la crítica, Luisa decidió responder y defenderse. “Este es mi oficio. Aquí la que no tiene oficio criticando es usted, mueva ese culo y póngase a trabajar. Desocupada”, le contestó.

Además, no dudó en hablar con sus seguidores sobre lo que estaba pasando. “Yo no tengo vergüenza, si algo se me mete a la cabeza lo hago (…) Solo quiero generar entretenimiento, esto se llama entretenimiento”, confesó.

Finalmente, contó que desde que está embarazada ha estado “intolerante”.

“Desde que yo estoy embarazada estoy intolerante, y a veces toca, pues… gente que comenta cosas feas, toca pum, responderles, porque la intolerancia del embarazo. Discúlpenme ustedes también cuando no me la dejo montar”, contó.

Luisa Fernanda y Pipe Bueno esperan su segundo bebé

“¡Estamos muy felices de compartirles nuestra felicidad! La familia se nos creció”, manifestó Luisa Fernanda a través de un video compartido en Instagram.

En el clip, la influenciadora compartió el momento en que se enteró de que estaba embarazada tras practicarse una prueba rápida. En las imágenes se le observa emocionada y saltando de la alegría tras conocer el resultado.

“Han sido días hermosos, pero también días en donde los síntomas han estado a flor de piel, mucho vómito, la verdad”, expresó.

Por su parte, Pipe Bueno explicó que estaban esperando un “tiempo prudente” para dar a conocer la noticia a sus seguidores.

“Como ustedes bien saben, tener un hijo es un tesoro, entonces estábamos esperando un tiempo prudente para dar la noticia”, dijo el cantante, quien manifestó que aún no conocen el sexo del bebé.

“Estamos muy ansiosos de saber el sexo de nuestro bebé. Esta era la hermosa noticia que les teníamos”, agregó Luisa Fernanda W.

Desde hace varias semanas había rumores sobre el embarazo de la también empresaria. El pasado 13 de mayo, Bueno se pronunció sobre el tema al ser entrevistado por el programa de farándula ‘Lo sé todo’. Dijo que un embarazo “es muy difícil ocultarlo”.

“Porque ustedes se van a dar cuenta de eso. Ocultar una barriga, eso quién la tapa. Nadie”, indicó el cantante de éxitos como Cupido falló, Confesión, Dueño de ti, Recostada en la cama, entre otras canciones más.

Cabe señalar que la creadora de contenido ha estado recibiendo muchas preguntas en sus redes sociales, por lo que la influenciadora decidió responder algunas. En sus historias de Instagram contó que está pasando por cambios hormonales fuertes y recordó algunas situaciones que se dan con el embarazo, como la pigmentación de las axilas.

Por otro lado, aprovechó para revelar cuántas semanas tiene de embarazo y señalar que ya sabían cómo se llamaría su segundo bebé. A pesar de que el sexo no se sabe, no dudó en decir que el nombre sirve tanto para niña como para niño.

Sobre la misma línea, esta modalidad está siendo tendencia entre otros famosos, pues Greeicy y Mike Bahía, y Camilo y Evaluna, también usaron nombres que no tienen género con sus primogénitos.

“La intriga de muchas personas es cuántos meses tengo, pero las semanas exactas, otro día se las comparto, pero les digo que estoy como alrededor de cuatro meses... Yo lo único que estoy haciendo es recibir consejos, porque a mí me dijeron que uno no debe decir las semanas exactas que tiene y yo ‘ah, bueno’. Yo siempre estoy con Dios y Dios me cuida, pero nada pierdo con no decirlo, no lo digo y ya, me gusta recibir consejos”, dijo en un primer momento Luisa Fernanda.

Más adelante señaló: “Me estaban tagueando en una entrevista que Pipe dio para Buen Día Colombia y él estaba contando que tenemos el nombre de nuestra bebé o nuestro bebé hace un año. Sí, es verdad, lo tenemos hace un año, como desde que Máximo tenía seis meses. Y la verdad es que el nombre sirve tanto para niño como para niña, en realidad es que aún no sabemos qué es... pero bueno, en este momento me podría hacer una ecografía y ya podría saber qué es, estoy superansiosa”, dijo.