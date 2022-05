Luisa Fernanda W reveló que sufre de una enfermedad que afecta su cabello

Luisa Fernanda W, una de las influencers más seguidas de Colombia -con más de 17 millones-, continuamente publica varias de sus outfits en redes sociales. Pero en los últimos días, la joven abordó un tema que surgió a raíz de la pregunta de un seguidor, relacionada con su cabello abundante.

“Lui deberías tomar algo para abundar el cabello como biótica, colágeno y esas cositas, no sé que más porque se te ve muy poquito y delgado el cabello o siembre ha sido así? Un abrazo”, le escribió el seguidor, a lo que ella respondió:

“Yo recibo varios mensajes de este tipo y para las personas que no conocen o no saben la situación que yo pasé con mi pelo, les voy a contar aquí rápidamente. Yo tengo una leve alopecia”, precisó Luisa Fernanda W.

De igual manera, la también empresaria explicó que es un asunto genético, proveniente de su madre: “Yo tengo una leve alopecia que es por genética”.

Luisa Fernanda W le contó a sus seguidores de los cambios de look que ha tenido y el porqué su cabello tiene un aspecto poco abundante: “Antes es que yo tengo pelo, súmenle todos los procedimientos que yo me he hecho en el pelo, de todo tipo(...) Me he pintado el pelo de todos los colores que tú quieras, (...) me he hecho decoloraciones muy fuertes”, dijo.

La pareja del cantante popular, Pipe Bueno, añadió en sus stories de Instagram: ”Yo antes tenía el pelo divino, como el de mi hermana, largo, abundante y precioso, e intentado muchas veces cuidármelo en forma y me da el arrebato de volvérmelo a pintar”, dijo.

Aseguró que la alopecia que tuvo era más fuerte, señalando mientras hablaba las entradas de su cabello: “La alopecia que yo tenía antes era mucho más fuerte, tenía las entradas mucho más calvas”, dijo. “Ahora si tengo mucho más pelo, miren eso”.

Concluyó que se sentía más “cómoda” con su cabello corto: “Para qué. Lo que tengo y para lo que he hecho con mi pelo, yo tengo una gran ventaja me siento con él cómoda, con el pelo largo, con el pelo de colores, recogido...” enfatizó.

Sin embargo, muchos de sus seguidores elogian su aspecto físico y la familia que ha conformado. “Pero es una madre genial. A pesar de tu trabajo le dedicas tu tiempo al niño te felicito”; “Maxi lo más bello igual que la mamá”; “Las gafas son lo tuyo totalmente, se te ven increíble y bella como siempre. Te amo linda”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en sus redes sociales, mientras posa con un vestido blanco y unas gafas particulares luciendo su cabello corto.

La influencer no le aseguró a sus seguidores qué hará con su cabello en el momento, pero insistió en que se siente cómoda. “En este momento me he sentido súper bien con el cabello corto; quizá en otro momento me pondré extensiones... ahí veré”. “Yo siento que si me cuido el pelo en forma, y no me lo vuelvo a pintar, lo recupero de nuevo”, concluyó.

Sin embargo, en sus últimas publicaciones se le ha visto posando con el cabello largo al lado de su hijo Máximo y de Pipe Bueno.

“Me encanta tu nuevo corte de cabello, con todo lo que tengas, pongas te ves ESPECTACULAR 👌. Dios te bendiga siempre junto a tu amado Pipe y Máximo. Saludos desde Nicaragua!”; “En lo particular, te luce tan bonito el cabello corto!”, escribieron dos seguidoras de la empresaria.