“Tengo un cuerpo tan bien cuidado, que todo se me va a ver lindo”: Luisa Fernanda W

Una de las influencers que suele ser tendencia por los contenidos que comparte y su forma de pensar, es la antioqueña Luisa Fernanda W. Comúnmente, la también empresaria y dueña de un restaurante temático habla con sus seguidores por medio de su perfil de Instagram, allí, en una de sus últimas declaraciones, aseguró que “se podría poner un costal y se vería bien”.

A través de fragmentos de video, la creadora de contenidos manifestó sentirse “impresionada” por las personas que critican su forma de vestir, combinar la ropa y mostrarse ante las plataformas digitales. Para ella, quienes la llaman “ordinaria”, deberían calmarse.

“Lo único que yo les digo es que cada quien con sus cosas, cada quien con sus gustos. Yo me puedo colgar un costal y como yo tengo un cuerpo tan lindo, tan bien cuidado, pues a mí todo se me va a ver lindo”, precisó la influenciadora.

Bajo el argumento de que “el que es lindo y lindo”, la mujer le dijo a aquellas personas que la llaman como la “más convencida”, que ella se siente bien. De hecho, compartió un mensaje directo para las mujeres que la critican.

“Hay unas mujeres tan criticonas que yo entro a ver si son personal shopper, si son viejas que se visten espectacular y voy a ver y no. O sea, yo digo, por qué abren la boca (...) el día que una persona experta en moda me diga, te quiero asesorar, escucho los buenos consejos”, manifestó la antioqueña, mientras recalcó que ella no es diseñadora de modas, pero se viste porque le gusta la ropa y se proyecta realizando videos de outfits y maquillaje.

En adición, la creadora de contenido, le dijo a sus más de nueve millones de seguidores en Instagram, que tampoco está de acuerdo con las personas que critican el cuerpo de otras mujeres.

“Es más, mujeres que ni siquiera han tenido un hijo criticando a una que ha tenido un hijo ¡Dios mío!... Cómo se atreven a criticar el cuerpo de otra mujer, así haya tenido o no hijos, pero las que hemos tenido hijos pasamos por cambios (...) dejemos de creernos las que nos la sabemos todas y tenemos el derecho de hablar del estilo, del cuerpo de otra persona”, declaró Luisa Fernanda W y añadió que si alguien no es un ejemplo de inspiración, mejor debería permanecer callado.

“Yo sé que hay mucha gente que se ofende porque yo expreso por aquí -historias de Instagram- mis opiniones, pero es que todos tenemos el derecho a expresar nuestras opiniones. Así como ustedes van y se descargan en los comentarios de uno a opinar, bien o mal, uno también usa las redes sociales para decir sus opiniones, con la gran diferencia de que yo no me estoy metiendo con nadie, ni estoy pasando por encima de alguien, ni le estoy criticando el cuerpo a alguien”, concluyó la empresaria, pareja del cantante de música popular Pipe Bueno.

¿Cómo ha hecho para tener confianza en sí misma?

En vista de las declaraciones de la influenciadora Luisa Fernanda W sobre personas, en especial mujeres, que suelen criticarla por todo. De nuevo, la antioqueña apareció en redes y compartió la clave que ella ha tenido en cuenta para alimentar su autoestima y confiar en sí misma.

“Les voy a dar una clave que a mí me ha servido mucho: No fallarme a mi misma”, compartió.

Así mismo, Luisa Fernanda agregó un ejemplo de ello: “Cuando me he puesto metas. Por ejemplo, mañana voy a empezar a entrenar y después de hacerlo me voy a poner a hacer un trabajo. Si llega el día de mañana y yo no entreno, y no hago mi trabajo, me estoy fallando a mi misma. Entonces, estoy perdiendo la confianza en mí, me voy haciendo como más pequeña”, dijo en un principio la influencer.

Sin embargo, también dio a conocer el otro lado de la situación: “En cambio, si llega el día de mañana y cumplo la tarea que me puse, ahí estoy nutriendo la confianza en mí, ahí estoy demostrando a mí misma que sí puedo confiar en mí. Que lo que me propongo lo cumplo”.

En conclusión, la mujer le dijo a las seguidoras que le preguntaron por su autoestima que su mayor consejo es no fallar, por más difícil que sea el contexto.