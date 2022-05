Luisa Fernanda W rompió el silencio y se refirió a los rumores de un posible embarazo

Desde hace varias semanas el rumor de que la creadora de contenido e influencer Luisa Fernanda W estaría esperando un segundo hijo con su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno, ha estado latente por todos los rincones de la web y las redes sociales.

De hecho, varios portales y programas de entretenimiento han dicho que algunas fotografías que comparte la antioqueña en Instagram dan indicios de la llegada de un nuevo integrante a la familia. Incluso, esas sospechas aumentaron hace unos días cuando la también empresaria, dueña de un restaurante temático, publicó otro par de imágenes.

Como suele suceder, la multifacética mujer interactúa con sus millones de seguidores en Instagram y una vez más se sumó a la tendencia de preguntas y respuestas, dinámica que les permite a los cibernautas averiguar lo que más desean saber de una persona.

En esta oportunidad, Luisa Fernanda W escribió: “¿Qué chismoseamos?”, y al notar que en su caja de preguntas un usuario le interrogó si estaba esperando un bebé, la creadora de contenido decidió romper el silencio para despejar la duda ante sus 17 millones de seguidores.

“Estamos ansiosos por saber si estás esperando otro ‘baby’”, es el interrogante que la mujer de 28 años decidió elegir para aclararlo todo.

Luisa se ha caracterizado por exponer su vida personal sin ningún problema, por lo que accedió a dar un nuevo indicio y reflexión.

“¡Ay, yo lo sé! Y me parece hermosa la gente con buena vibra, pero yo creo que es hasta la misma presión de la gente la que a uno como que no lo deja. Uno dice: ‘si estoy o no estoy embarazada, para qué tengo que salir a gritarlo a los cuatro vientos’”, fueron las primeras palabras de la paisa.

Después, se le notó emocionada, pues luego de que nació su primer hijo, Máximo, junto a Pipe Bueno han llegado a manifestar que tienen la intención de ser padres por segunda vez. En vista del anhelo de la pareja, Luisa agregó un par de palabras a su discurso.

“Una persona embarazada lo dice cuando lo quiera anunciar con bombos y platillos, cuando se sienta cómoda, o si no lo quiere decir, perfecto. Un embarazo no se oculta e igual en cualquier momento se va a notar, entonces esperemos a ver… Dios quiera que sí”, concluyó la influencer.

El perfil de Instagram de ChismesHoyCol recuperó el video en el que aparece Luisa Fernanda W hablando sobre un posible embarazo.

Varios cibernautas dieron a conocer sus puntos de vista y algunos escribieron en la caja de comentarios, entre los más relevantes se encuentran: “Claro eso es decisión de cada quien”, “Sí está !!!! Mucho preámbulo para al final dar a entender que siempre, quizá sí”, “pues ya lo dijo que en pocas palabras que sí” y “no entiendo por qué tanto interés en saber si está o no está embarazada, dejen vivir la vida en paz”, son un par de percepciones que los usuarios consignaron en la red social.

A finales de abril, la influenciadora paisa también habló con sus seguidores y reveló que no estuvo pasando por un buen momento.

“También hay días en los que no me siento tan guapa y me digo a mi misma ‘tú estás espectacular’, por ejemplo estoy pasando por esta etapa donde me entran inseguridades y no está mal estar insegura de vez en cuando, es que el proceso de amor propio es tan duro, es una vaina que la gente cree que uno siempre tiene que ser el más seguro, pero no es así”, compartió.