Mujer que fue sacada de su casa tras abrir OnlyFans, ahora le ayuda a su familia

OnlyFans es un servicio de suscripción que se ha convertido en una forma de vida la cual devenga trabajo, creatividad y constancia. A través de la creación de contenidos diversos, las personas adquieren dinero por su forma de presentarse ante la web, tal como lo ha hecho la británica Faith Lianne, una joven que con 19 años hizo de esta plataforma su estilo de vida, a pesar de que sus padres no estaban de acuerdo.

Así como lo ha hecho Lianne, varias personas toman la decisión de dedicarse por completo a la plataforma para generar altos ingresos. Desde luego, una de las características que tiene OnlyFans es que no censura ningún tipo de contenido, por lo que es posible ver de todo un poco. Entre lo más popular se posiciona el contenido para adultos.

Los creadores fijan una cuota o monto por mes que los fans deben pagar para acceder a las piezas de video o imágenes exclusivas. En el caso de Faith Lianne, su tarifa mensual es de 10 dólares (cerca de 40.000 pesos colombianos). Sumado a esto, en OnlyFans también existe la opción de pagar por paquetes de meses, los cuales pueden costar menos; por ejemplo, la joven cobra por tres meses 16 dólares (65.000 pesos en Colombia) y 33 dólares por seis meses (alrededor de 130.000 mil pesos).

De acuerdo con información recopilada por El Universal, desde hace un año la vida de Lianne es otra, pues tomó la decisión de dejar sus estudios universitarios y ver a la plataforma de suscripción como su nuevo estilo de vida y manera de generar ingresos. En efecto, su accionar no fue bien recibido por sus padres, razón por la que la sacaron de su hogar.

Por medio de una entrevista con medios británicos, la creadora e influenciadora, que cuenta con casi cinco millones de seguidores en Instagram, mencionó que en marzo del año pasado tomó la decisión definitiva de no seguir estudiando en la universidad para dedicarse de lleno al servicio de suscripción con sus fotos y videos.

Para Faith Lianne, estudiar hoy en día no es una garantía para solventar el futuro. “En estos días, ser un graduado parece tan sombrío, sin garantías de que obtendrás un trabajo exitoso”, mencionó la figura pública.

Aunque puede que sus motivos eran suficientes, los padres de Lianne no la apoyaron. La joven sabía a lo que debía enfrentarse, pero no quería vivir una vida adulta con deudas y estrés, ya que su familia no contaba con mucho dinero, ella trató de hablar con ellos: “Traté de explicarles que tener un título ya no equivale al éxito que tenían cuando eran más jóvenes”, sostuvo la creadora de contenido.

Sin embargo, por más intenciones ‘buenas’ que tuviera la joven, sus progenitores le pusieron una condición: “Me dieron un ultimátum: seguir estudiando o no vivir bajo su techo”, contó Lianne.

Al no querer dejar su nuevo estilo de vida, la también modelo tuvo que establecerse en la casa de su hermano mayor, quien aceptó la forma como ella quería ganarse el dinero. Además, su popularidad ha sido tan aceptada por los diversos públicos y personajes de las redes sociales que hasta raperos como Snoop Dogg y Tyga la siguen en Instagram.

Con el paso del tiempo, el alcance de los contenidos de Faith Lianne superó sus expectativas. Tanto así que cambió por completo su antigua forma de mantenerse, ahora adquiere lujosos accesorios y compró una nueva casa.

“Compré una casa nueva por 800 mil dólares y me compré carteras Rolex, YSL y Gucci, y una bolsa Louis Vuitton. También, gasto alrededor de mil dólares cada 15 días en ropa nueva para fotos de Instagram u OnlyFans. Nunca usó lo mismo 2 veces”, detalló la modelo británica.

El crecimiento económico a través de la creación de contenido le dio la oportunidad a Lianne de volver con sus padres, ya que, según la joven, la pareja ahora vive con ella en su nueva casa y los apoya monetariamente.