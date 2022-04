¿Sobreendeudado? Aprende a diferenciar las deudas buenas de las malas

El endeudamiento es un estado del que muchas personas huyen. Se cree que no tener deudas y no gastar más de lo que se tiene es el primer paso hacia el equilibrio financiero. Sin embargo, para Tian Rodríguez, la tranquilidad financiera es “aprender a lidiar con cualquiera de los problemas financieros que se te atraviesen en la vida”. Por esto, en Tranquilidad Financiera, el programa de Finanzas Personales de Semana Play, Tian comparte su conocimiento sobre las deudas buenas y las deudas malas.

El endeudamiento

Hay que saber que no todas las deudas son malas. Para Tian, el camino hacia la tranquilidad financiera está en saber diferenciar entre una buena deuda y una mala deuda. La primera es aquella que se paga sola, es la inversión que aporta al presupuesto y no es un ítem más que hay que pagar; por ejemplo, un apartamento que se tiene en arriendo. Por otro lado, la deuda mala es aquella que generalmente se obtiene porque se quiere y no por necesidad; por ejemplo, el celular último modelo que no tiene un uso profesional.

Entonces, ¿cómo tomar decisiones acerca de las deudas? La respuesta según Tian está en diferenciar lo que se necesita de lo que se quiere. Lo que se quiere es aquello que se compra por impulso, por eso su recomendación es que al ingresar a una tienda se pregunte si realmente necesita o solo quiere lo que va a comprar. Esto asegura que no se caerá en deudas innecesarias, que a largo plazo generen un nivel de endeudamiento difícil de manejar.

Justamente, este fue el caso de Tian, quien a sus 27 años había generado una deuda de entre 180 o 200 millones de pesos colombianos, pero gracias a la educación financiera, aprendió a identificar las deudas que valen la pena.

Además de hacerse esa pregunta, es necesario recordar que algunos productos y servicios pierden valor con el tiempo, es decir que no se obtendrán ganancias de esa compra. Esto, según Tian, es uno de los factores que se deben analizar antes de gastar el dinero o endeudarse.

Tranquilidad Financiera es el nuevo programa de Semana Play. En este espacio, el asesor financiero Tian Rodríguez compartirá sus secretos y recomendaciones para que todas las personas sean capaces de encontrar el camino hacia la transformación financiera y de su vida.

¿Quién es Tian Rodríguez?

Sebastián (Tian) Rodríguez es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y se ha dedicado a educar en diferentes plataformas, como YouTube e Instagram, sobre finanzas personales, inversiones y economía. En sus plataformas (@tianrodriguezlf) cuenta con más de 40 mil seguidores y su objetivo es impactar a millones de personas a través de su liderazgo e historia personal. Su estilo es ‘sin filtro’ y directo para que la gente realmente entienda que la solución a sus problemas financieros se encuentra en sus propias acciones.

Tian trae sus consejos en videos semanales en la sección Semana Play. Conéctate y disfruta de este programa y más contenido educativo y entretenido.