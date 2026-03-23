La industria digital está de luto tras revelarse una inesperada noticia en la mañana de este lunes 23 de marzo. Se trató de la muerte de uno de los pioneros de negocios más rentables de los últimos años, quien marcó huella en el escenario de la creación de contenido y plataformas de suscripción.

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Se trató de Leonid Radvinsky, empresario que estuvo detrás de la marca OnlyFans, quien perdió la vida a los 43 años, tras batallar contra un cáncer.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, se lee en el texto que fue reseñado por Bloomberg.

Leonid Radvinsky era de origen ucraniano-estadounidense y no fue el creador original de la plataforma de contenido, ya que Guy y Tim Stokely la lanzaron en 2016 bajo otro concepto.

El empresario se encargó de impulsarlo, dándole un giro financiero tras obtener una participación mayoritaria en el proyecto. En 2018 imprimió todo su trabajo, dejando atrás la idea inicial para enfocarlo en un fenómeno cultural y económico, al que luego se unirían miles de usuarios.

OnlyFans, debido a negociaciones, estaba valorada en una cifra cercana a los 5.500 millones de dólares, incluyendo un panorama en el que se hablaba de una reforma dentro de la propiedad del sitio web, según recoge El Tiempo.

OnlyFans, famosa plataforma de contenido. Foto: NurPhoto via Getty Images

De acuerdo con Diario AS, el famoso se estableció en Estados Unidos desde que era pequeño, pero luchó contra un duro cáncer, con el que lidió momentos complejos. Estaba casado, pero no se sabe si tenía hijos.

De hecho, su familia habría pedido que la noticia se manejara con privacidad y respeto, evitando que los medios o la prensa sobrepasaran límites en este momento doloroso que atravesaban.

Leonid Radvinsky se graduó de Economía en la Universidad Northwestern en 2002 y fue allí cuando adquirió parte de Fenix International en 2018. Pese a que no daba entrevistas ni solía dejarse ver en el ámbito mediático, se conoció que también fundó MyFreeCams, un portal similar en el que se reproducía contenido parecido al de OnlyFans.