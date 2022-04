“Paso por una de las mejores situaciones de mi vida”: Luisa Fernanda W sobre posible embarazo

Luisa Fernanda W nuevamente volvió a ser tendencia sobre la información que circula en medios especializados en farándula, que aseguran un nuevo embarazo de la generadora de contenido.

Luego de una historia que publicó en su perfil oficial de Instagram, en el que le contestó una pregunta a uno de sus seguidores, los rumores siguieron creciendo.

“Te veo como diferente Luisa, te ves baja de nota. ¿Estás pasando por una situación difícil? Dios te bendiga”, fue el interrogante que contestó la influenciadora. “No estoy pasando por una situación difícil, es más estoy pasando por una de las mejores situaciones de mi vida, solo que estoy viviendo el momento, relajada y no tan expuesta como antes”, respondió Luisa Fernanda.

En otra historia aseguró que su cara estaba “llena de granos y que era lo más difícil en esta etapa de su vida”. Las respuestas causaron más intriga entre sus seguidores y ya hay quienes aseguran que se avecina un nuevo heredero en la familia.

En días pasados y también por medio de su perfil de Instagram, la también empresaria compartió un extenso mensaje con sus seguidores. Además, a manera de reflexión, aclaró en qué momento considera oportuno anunciar un embarazo.

“Hoy me desperté y empecé a recibir un poco de mensajes como que ‘¡Lu!, ¿es verdad o no que estás embarazada? ¡Cuenta!’”, mencionó la influencer al principio de su intervención.

Así mismo, anotó que, incluso, personas que conoce le estaban haciendo la misma pregunta ante los rumores que circulan en redes sociales. “Me parece muy bonito que la gente se quiera enterar si estoy o no embarazada, y hay mucha gente que se alegra, quizá otros que no”, dijo Luisa Fernanda W.

En seguida, la creadora de contenido manifestó que hace mucho tiempo, antes de que empezaran los rumores sobre su supuesto embarazo, ella aclaró a sus seguidores cuál es su posición frente al tema: “yo pienso que una mujer debe anunciar un embarazo cuando su doctor se lo recomiende”, aseguró la influenciadora, al mismo tiempo que citó cómo en otros países “se aconseja decir que se está en embarazo hasta tres meses después”.

“De hecho, me comenzaron a tratar mal, porque le respondí a un medio de comunicación que esperaran a que me crezca la barriga a ver si es verdad, porque es una presión muy bárbara. Y yo sé que soy figura pública, pero todo el mundo excusa sus insultos y su presión en eso”, apuntó Luisa Fernanda W.

Más mensajes de Luisa Fernanda W sobre su supuesto embarazo

“Les respondo lo mismo, si yo estoy embarazada, esperemos a que por lo menos me crezca la barriga para yo salir a anunciarles con felicidad ‘sí, estoy embarazada’. Pero, si no me crece la barriga, quizá simplemente solo estoy ‘trocita’ o se me inflamó el colon, porque pasa. Entonces, esperemos que el tiempo lo diga. Yo no estoy negando nada, no estoy confirmando nada, simplemente, les estoy diciendo que respeten esos espacios”.

“Opino que nosotras, como mujeres, tenemos el derecho de vivir nuestro embarazo como lo deseemos, si lo queremos anunciar, si no, o si queremos esperar un tiempo prudente. En un embarazo pueden pasar tantas cosas, pero bueno, nada más bonito que recibir a un nuevo ser y anunciarlo con alegría, que uno esté seguro que todo está bien. Si no, uno se lo reserva y espera a ver”.