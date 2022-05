Dura respuesta de Lina Tejeiro a personas que la critican por cómo luce sin maquillaje

La actriz y ahora youtuber Lina Tejeiro ha logrado convertirse en una de las mujeres más admiradas en redes sociales. Es por ello que, a través de las diferentes plataformas de interacción, suele compartir con sus seguidores contenido relacionado con su estilo de vida y cotidianidad.

Sin embargo, hace poco, la mujer de 30 años fue blanco de críticas luego de que subiera una serie de fotografías en sus historias de Instagram, en donde se mostró al natural.

En redes suele pasar que así como existen fanáticos, también hay haters, término que se relaciona con los usuarios que difaman o critican en los escenarios digitales. En vista de ello, Tejeiro les mostró a sus seguidores que participó en un triatlón, pero los comentarios negativos no se hicieron esperar.

Por un lado, algunos hicieron énfasis en que no era la misma al estar sin maquillaje, mientras que otros apuntaron a tachar el vestuario que utilizó para realizar la práctica deportiva.

En consecuencia, la artista no dudó en contestar las críticas: “¿Que se me ven los pezones? ¡Pues porque tengo pezones! ¿Que me veo diferente sin maquillaje? ¡Claro, porque sin maquillaje soy fantástica y con maquillaje soy una obra de arte!”, dijo la actriz de Villavicencio.

A su vez, Lina interrogó: “¿Cuál es la necesidad de opinar sobre un cuerpo que no es tuyo?”.

Para nadie es un secreto que Tejeiro se ha mostrado como una mujer segura de sí misma y ha abierto las puertas de su hogar a todo el público de las redes sociales. De hecho, la denominada reina de Tik Tok precisó que si la critican es porque las personas que lo hacen necesitan sentirse mejor con su cuerpo y solo así lo logran.

“No sufras por un cuerpo que no es tuyo y si no te gusta no lo mires”, concluyó la artista que acumula más de nueve millones de seguidores en Instagram.

La actriz no dudo en contestarle a sus haters. Historias de Instagram: @linatejeiro - Foto: Instagram: @linatejeiro

De la mano de las historias, la actriz colombiana de cine y televisión hizo una publicación que la muestra en su estado natural, cansada y sudando. En efecto, escribió: “Y porque te inscribiste a una triatlón? Yo: porqué me gusta sentir como que me voy a morir” (sic).

Como suele pasar con cada uno de los contenidos que sube la llanera, fanáticos y seguidores no quisieron dejar pasar la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista: “Veo tanta belleza en tu esfuerzo. Me encantas”; “Esta mujer hasta sudada y destruida se ve espectacular”; “Le gusta el deporte, es carismática, está muy bonita, trabajadora, ¿qué más le puede pedir uno a la vida?”; “Que mujer tan hermosa Dios mío” y “Motivación en una sola palabra”, son algunas de las percepciones de los cibernautas que se pueden leer en la red social Instagram.

Por otro lado, en medio de una entrevista con el presentador e influenciador Carlos Ochoa, la actriz confirmó, entre otros proyectos, su participación en una serie de comedia que será emitida por la plataforma Amazon, pero que será apoyada por Caracol Televisión.

“Se viene algo con Amazon, realmente es un personaje muy chiquito. Voy a estar como actuación especial y eso me honra mucho porque no tuve ni que presentar casting; me dijeron: queremos que seas tú, y yo: bueno, está bien”, le aseguró Tejeiro a Ochoa, recalcando que, aunque no es papel principal en la producción, para ella sería especial que la hubieran elegido sin siquiera presentar un casting.

Carlos Ochoa explicó que se trata de la serie Después del reality, misma que ya se comenzó a grabar y que consta de seis capítulos en los que también estarían presentes otros actores como Jimena Durán, Michell Orozco, Carlos Humberto Camacho y Juan Manuel Lenis.