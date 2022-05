OnlyFans: Aída Cortés ahora vende réplicas “exactas” de sus partes íntimas

Aída Cortés es la mujer más famosa en la plataforma OnlyFans y ahora, a través de sus redes sociales, anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto, una réplica “exacta” de su parte más íntima.

“Para mí es placer presentarles el producto final de la réplica de mis partes íntimas, un proyecto en el que llevo trabajado durante más de un año y medio, y que ha sido completamente legal, con registro Invima, registro sanitario y un canal de distribución para envíos nacionales e internaciones”, dijo Cortés en su cuenta de Instagram.

Asimismo, agregó: “Amo este proyecto y sé que mucha gente piensa en que cómo se me ocurre un proyecto de esos tan poco serio, pero solo Dios sabe el trabajo que toma hacer un producto artesanal y creo que es el mejor a nivel nacional e internacional”.

Finalmente, la modelo webcam dijo que, aunque ella sabe que muchos criticarán su proyecto, “emprendimiento es emprendimiento”.

Hay que recordar que Cortés, en una entrevista con SEMANA, aseguró que no es prostituta, sino creadora de contenido digital, pues para ella las redes sociales son un proyecto de vida.

Además, reveló cómo llegó a OnlyFans, la plataforma para adultos: “Yo fui por seis años modelo webcam, transmitía en páginas web horas y horas sentada frente a la cámara, interactuando con diferentes personas de todo el planeta, y luego empecé a incursionar en el mundo del OnlyFans, en el cual también hago contenido sin censura, videos eróticos, desnuda; creo contenido personalizado, hago amigos, lives, y ahora quiero hacer una serie erótica para cambiar la monotonía”, dijo.

Adicionalmente, hace unos meses reveló en diálogo con Aida Victoria Merlano en Instagram que ella gana más de 120 millones de pesos mensuales en la red OnlyFans, además de comentar que en su primer mes recaudó cerca de 40 millones de pesos y que esta plataforma se queda con el 20 % de lo que produce.

Además de considerarse una empresaria, dijo que “presta un servicio sexual virtual” y lo catalogó como un negocio que es también para el entretenimiento; incluso, afirmó que en algunas ocasiones sirve de psicóloga para sus clientes.

“No puedo decir cuánto gano, pero la noticia que se hizo viral cuando salió en los medios fue cuando llegué al tope de 120 millones de pesos, pero obviamente he ido mejorando. Eso fue hace rato y siempre he estado creciendo un montón”, relató Cortés en la charla con Merlano.

En el negocio de OnlyFans, Cortés manifestó que hay que tener actitud, más que belleza física. “Para los gustos, los colores. Hay que tener seguridad. He conocido mujeres que son perfectas físicamente, pero cuando hablan o se expresan, uno ve su inseguridad en la cara, uno deja de gustarle esa persona. He visto nenas que supuestamente son normales y que cautivan y son espectaculares”.

De hecho, habló de varias anécdotas y contó: “En modelaje webcam tenía un usuario especial que me tocó el corazón. Me veía cansada de tanto transmitir y me decía: vamos a un privado, pero se supone que en un privado ellos pagan por minuto para verlo a uno desnudarse y resulta que él me decía: duerme, descansa. Dejaba pasar cada minuto que le estaban cobrando durante una hora para que yo descansara y volviera al show en público. También había otros que me pagaban por leer un libro o jugar Guitar Hero, por peinarme, por pintarme las uñas, por que les diera órdenes, por jugar con mi nariz”.

Por su parte, Aida Cortés también escribió un libro llamado La vida de una modelo webcam. “Tuve una experiencia de siete años y hay muchas nenas que quieren saber los secretos, cómo fue mi vida, la presión social, lo que tuve que atravesar para llegar al punto máximo de esta industria, lo que fui aprendiendo de los usuarios y cómo aprendí a manejar la virtualidad para llevarla a otro nivel”, destacó la creadora de contenido para adultos en diálogo con SEMANA.