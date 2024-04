Feid y Karol G brillaron en la primera edición bilingüe de los Latin AMAs como los máximos ganadores

Karol G no pudo estar presente en la ceremonia, pero Feid subió un par de veces al escenario , primero junto a Farruko y Jay Wheeler para celebrar a Yandel, quien recibió el premio Latin AMA Pioneer, y luego para un número musical solo con Yandel, con el cual cumplió un sueño de presentarse con uno de sus ídolos. Yandel y Feid se impusieron además en la categoría de colaboración del año por “Yandel 150″.

Karol G ganó en la categoría de artista del año, canción del año y álbum del año, (Photo by Paras Griffin/Getty Images) | Foto: Getty Images

“Desde 1998 escogí estar en esta carrera por mi amor a la música, y la verdad de esos comienzos cuando el reggaetón no era nada, se viven momentos con mucha piedra en el camino, pero cuando no pierdes la fe y te propones dedicación, esfuerzo, le metes pasión no hay nadie ni nada que te detenga, lo vas a lograr”, manifestó.