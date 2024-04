¿Feid, más escuchado que su novia Karol G? Estas son las impresionantes cifras que deja la música del cantante paisa

¿Arrepentida?

60 años e igual de sexi

A punto de cumplir 60 años en mayo de este año, el artista y productor estadounidense confiesa estar viviendo el mejor momento de su vida. La voz detrás de grandes éxitos como It Ain’t Over ’Til It’s Over y Are You Gonna Go My Way no deja de recibir halagos después de que divulgara el video en el que hace los abdominales de manera intensa, a los que agregó una barra olímpica con discos que pesan unos 30 kilos adicionales al ejercicio.