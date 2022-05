“Estoy preocupada por el futuro de mi país”: Luisa Fernanda W habló de política

Luisa Fernanda W hizo una encuesta sobre los cuatro candidatos presidenciales que más aceptación y visibilización tienen hoy en día. La generadora de contenido preguntó por quién votarían sus más de 17 millones de seguidores que tiene en Instagram y los resultados fueron sorpresivos.

En este sondeo, Rodolfo Hernández se quedó con el 46 % de los votos, Gustavo Petro se ubicó en segundo lugar con el 36 %, seguido de Federico Gutiérrez con el 16 % y cerrando Sergio Fajardo con un tímido 4 %.

Ante los resultados donde ganó el ingeniero, Luisa Fernanda opinó lo siguiente. “Yo les quiero dar un mensaje y es que votemos y votemos a conciencia. Yo por qué me voy a poner en contra de un candidato si ni siquiera sé cuál es su plan de gobierno. Entonces qué hice. Leí el plan de gobierno de todos y concluí por quién quiero votar”, dijó en Instagram.

Además, dejó claro que la única forma para escoger un candidato el próximo 29 de mayo es leer lo que quiere hacer cuando ocupe el puesto en la Casa de Nariño. “Sí, les cuento que estoy preocupada por el futuro de mi país [...] pero vote por el que usted quiera, no nos dejemos lavar el cerebro de nadie”, dijo la influenciadora en un video que se extiende por más de 4 minutos donde invita de manera reiterada a que todos lean el plan de gobierno de cada candidato.

Las encuestas entre los personajes de la farándula se han vuelto muy comunes por estos días. El pasado 20 de mayo, el cantante colombiano Lucas Arnau publicó en su Twitter oficial un sondeo en el que les preguntó a sus seguidores por quién votarían en las próximas elecciones a presidente de Colombia. En las opciones estaban los candidatos Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Gustavo Petro y Enrique Gómez.

Luego de que terminara el tiempo para votar, el ganador resultó ser el del Pacto Histórico con 73 %, seguido de Federico Gutiérrez con 13,9 %, Rodolfo Hernández con 11,3 % y Enrique Gómez con 1,3 %. Tras dicha dinámica, Mario, cantante del grupo Doctor Krápula, opinó: “No diré nada, tu encuesta dirá todo”.

A esto, Arnau respondió: “Y quién le preguntó parcero? Me extraña mucho Mario, cuando me ves en un evento me dices que Luquitas no sé qué, que te quiero mucho, que peace and love, pero por acá el oportunismo a flor de piel, qué pesar, porque yo siempre pensé que eras un bacán!” [sic].

La discusión condujo al par de cantantes a una polémica que cada vez se torna más tendenciosa en redes sociales. Pero, además, la llama de la discordia creció por cuenta del candidato Gustavo Petro, quien tampoco se quedó callado sobre el sondeo y, categórico, respondió desde su cuenta oficial de Twitter: “Hermano te dio 101 %” (sic)

Tras dicha reacción, Arnau volvió a trinar con un comentario bastante singular: “Este sr. me escribió, que me dio 101% la encuesta en Instagram, qué vaina, ¿será que él sí me puede presentar un experto en software a ver qué fue lo que paso? por que así arrojo la encuesta el resultado y ahí sí nada que hacer…” (sic).