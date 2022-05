“Millonario corrupto” y “uribista”: Petro arremetió contra Rodolfo Hernández

Ante miles de seguidores, el candidato presidencial Gustavo Petro cerró este domingo su campaña en plaza pública donde no desaprovechó la oportunidad para hablar de sus contrincantes en su carrera por la Casa de Nariño.

En su discurso, que duró más de una hora, el candidato del Pacto Histórico manifestó estar seguro de su victoria el próximo 29 mayo. “Hoy puede ser la última manifestación en plaza pública de esta campaña electoral porque estoy seguro que el próximo domingo cambiaremos la historia de Colombia”, dijo.

El líder del Pacto Histórico también lanzó pullas contra sus adversarios, especialmente contra el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien en los últimos días ha tenido un crecimiento sostenido en las encuestas. De acuerdo con el más reciente estudio de opinión del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA, Hernández está en empate técnico en el segundo lugar con el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En una parte de la intervención, Petro, sin nombrar a Hernández, le dijo “millonario corrupto” y “uribista”. “Hasta el millonario que dice lucha contra la corrupción es millonario porque es corrupto. Entendámoslo bien. Hasta el que se dice que no es uribista es uribista. Se toma los whiskeys y hace negocios con sus hijos”, dijo.

¿Nueva pulla para @ingrodolfohdez?

“Hasta el millonario que dice que lucha contra la corrupción es millonario porque es corrupto”: dice @petrogustavo desde la Plaza de Bolívar y habla de negocios que hacen con los hijos. pic.twitter.com/spv6yRXfRL — RicardoGonzálezDuque (@RicardoGonDuq) May 23, 2022

Comisión contra la corrupción

En otra parte de su discurso, Petro afirmó que propone “restituir el derecho a la pensión en este país”. “Hablan de cambio vestidos de bluyín o a veces de corbata, pero no se atreven a enfrentar al banquero, no se atreven a proponer una reforma pensional, no se atreven a proponer una reforma de salud, no se atreven proponer un sistema preventivo de salud”, dijo.

“¿Por qué no podemos tener pensión? ¿Por qué no podemos tener una salud más digna? ¿Por qué no podemos tener una universidad abierta? Porque no hay plata, dicen, carreta. Es porque los más poderosos no pagan los impuestos”, subrayó.

Posteriormente, Petro manifestó que le solicitará al exmagistrado Iván Velásquez que lidere una comisión con la anuencia de Naciones Unidas que investigue hechos de corrupción en el país, similar a la que dirigió en Guatemala.

“Si soy presidente, le solicitaré la configuración de una comisión de investigación independiente de los principales hechos de corrupción en Colombia y solicitaré que la dirija el exmagistrado Iván Velásquez”, dijo.

“Él dirigió en Guatemala una comisión de justicia por Naciones Unidas con competencia investigativa para determinar los principales hechos de corrupción”, agregó.

El candidato del Pacto Histórico señaló que en dicha comisión se investigará el caso Odebrecht. “Allí irá el proceso de Odebrecht porque fuimos la única sociedad en América Latina que no supimos a dónde fueron los sobornos, 50 millones que entregó el señor Norberto Odebrecht para quedarse con la Ruta del Sol II. Toda la clase política en se benefició de los sobornos Odebrecht”, sostuvo.