Paola Jara se despachó contra los que la critican por su edad y su cuerpo, “Dejen ese vicio”

Paola Jara responde a sus críticos

“ Sin filtros, sin maquillaje (…) para que ustedes me ven así de viejita como me están viendo últimamente. Que se le notan los 40. Que ya está en la cuarta década. Que perdí la gracia porque me envejecí ”, fueron las palabras con las que la artista inició su mensaje.

“Los invito para que si vamos a comentar en las redes sociales de los demás o si vamos a hacer comentarios tratemos de ser más prudentes o ni siquiera eso yo no entiendo. Yo nunca, nunca, nunca me tomó el tiempo de escribirle a alguien primero que no me agrede (…) Yo no entiendo por qué siguen personas o cosas que no son de su agrado y no entiendo por qué no pierden su tiempo comentando cosas a alguien que no les agrada”, aseguró la artista.