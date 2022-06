Video: Camilo rompió en llanto tras ver el nuevo tatuaje de Evaluna

Camilo y Evaluna son una de las parejas más famosas en el mundo del entretenimiento. Entre los dos suman más de 40 millones de seguidores en sus cuentas de Instagram, donde comparten fotografías y videos que motivan miles de reacciones entre sus fanáticos.

Precisamente, en una reciente publicación, Camilo compartió un video donde muestra el momento exacto en que ve por primera vez el nuevo tatuaje de Evaluna. En la grabación, el intérprete de Tutu y Vida de rico sostiene una videollamada con su esposa, quien aprovechó para registrar lo sucedido con otro celular.

Lo sorpresa de Camilo fue evidente. El músico quedó boquiabierto al ver el tatuaje de Evaluna, sin embargo, sus seguidores aún desconocen cómo es, ya que no lo mostraron en cámara. Por ahora, lo único seguro es que se trata del nombre del papá de Índigo, pues así lo confirmó en la descripción del post.

“Hace unas semanas, la pulga me sorprendió con un tattoo con mi nombre”, anticipó Camilo en su perfil de Instagram. Hasta el momento, la publicación acumula más de 620.000 ‘me gusta’ y 3.322 comentarios.

“Lo último que dice Camilo: ‘¡¿Es mi letra también?!’”, “son la pareja más hermosa del mundo”, “yo quiero un amor así”, “que lo muestre”, “Camilo & Evaluna. Esto es para siempre”, “que nunca se separen”, dicen algunos de los comentarios destacados.

Hace seis días, Camilo anunció por medio de sus redes sociales que dio positivo para covid 19, por lo que se vio obligado a posponer el concierto que tenía programado en Arena CDMX, en México.

“Estaremos anunciando la nueva fecha lo más pronto posible. Nos duele mucho, pero la salud de ustedes y nosotros es lo más importante. Agradezco de corazón el esfuerzo que todos ustedes han hecho para estar esta noche con nosotros. Les prometo que nos veremos pronto y viviremos un show inolvidable”, escribió Camilo en su mensaje.

Ricardo Montaner reveló foto inédita del día que se enteró del embarazo de Evaluna

Con una fotografía compartida por el cantante Ricardo Montaner, Camilo Echeverry recordó el día en que se enteró que su esposa, Evaluna, estaba esperando su primer bebé.

La curiosa imagen muestra a Montaner sentado, con una cara entre el susto y la desconfianza, mientras que Camilo le corta el pelo a tijera; este último se ve bien concentrado con el pelo de su suegro en las manos.

“¡Alistándome para cantar! ¡Mi peluquero no está muy seguro de lo que hace! @camilo”, escribió Montaner jocosamente en la publicación, afirmando que la concentración que se le vería la joven artista sería por la indecisión sobre la forma en que debe cortar.

Por su parte, Camilo aprovechó para afirmar en un comentario que recordaba muy bien ese día, porque había sido precisamente el momento en el que se enteró de que iba a ser papá por primera vez. Además, agregó que realmente no sabía cortar pelo, pero que sí podría aprender para hacer feliz a su suegro.

“¡Me acuerdo mucho de ese día! Ese día supimos que Evaluna estaba embarazada ¡Te amo, suegro!”, ¡No sé cortar pelo, pero por ti aprendo!”, fueron las palabras emotivas de Camilo en la publicación de Montaner, recalcando la importancia de la foto, así como la emoción del día.

Los comentarios no se hicieron esperar y los chistes de los internautas comenzaron a leerse en las redes sociales, muchos sobre la reacción de Montaner, y otros afirmando que no se dejarían cortar el pelo de Camilo Echeverry.

“Mientras no te deje el peinado como su bigote”, “Yo no lo dejaría”, “El peluquero no sabe, y usted aterrado” y “Camilo: sí sé, sí sé, yo pasé con diez”, son algunos de los comentarios jocosos que aparecen en la red social.