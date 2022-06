“Ha cambiado nuestra relación”: Camilo Echeverry habló de Evaluna tras la llegada de Índigo

Tras el viaje de Camilo Echeverry a México, donde espera presentarse este 2 de junio en la Arena CDMX, los medios locales aprovecharon para hacerle un par de preguntas sobre su vida, ahora que nació Índigo, así como su carrera profesional y algunos detalles de la serie ‘Los Montaner’, en medio de una rueda de prensa celebrada por el artista.

Sorprendió que el colombiano contó que la llegada de su primer hijo había sido un cambio muy grande, tanto para su vida como para su relación; sin embargo, no entró en detalles ni en calificativos sobre cómo habría girado su nueva realidad. A pesar de esto, recalcó la nueva experiencia estaba plasmada en su nuevo trabajo musical.

“Nada me ha cambiado tanto como la llegada de Índigo. El nuevo álbum es fruto de eso mismo. Todo eso se cristaliza en ese álbum y el salir de la pandemia para poder encontrarme cara a cara con ‘la tribu’. Ese salir de adentro hacia afuera me revolucionó, es bitácora de todo ese peregrinaje”, afirmó Echeverry en medio de la rueda de prensa.

Con respecto a su relación con Evaluna, luego de la llegada del bebé, afirmando que a pesar del tiempo que requiere la crianza del bebé, ellos también han podido tener tiempo valioso en pareja. “Ha cambiado mucho nuestra relación al saber que hay una cosa más grande que lo que ya nos unía (...) y hemos tenido el privilegio para poder seguir disfrutando de nuestra pareja más allá de Índigo”, acotó el artista.

Después de esto, Camilo recalcó la importancia que ha tenido para él volver a los escenarios. Afirmó que el cariño y la respuesta de sus fans ha sido inigualable, insistiendo en que cantaban sus nuevas canciones como si llevaran años de haber salido al aire. “En el mundo hay dos lenguajes universales, el amor y la cumbia, es un sentir que nos une un montón y Colombia y México son hermanitos de cumbia”, explicó sobre su nuevo trabajo musical.

Carta de una ‘fan’ a Camilo

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantautor colombiano Camilo Echeverry reveló una conmovedora historia que vivió antes de que diera inicio a un concierto en Monterrey, México, este domingo 29 de mayo.

De acuerdo con el artista, recibió una carta de una persona que le indicaba que una fan suya que iba a ir al concierto estaba pasando por una situación difícil, pues recientemente había fallecido su esposo.

“Recibí esta carta antes de empezar el concierto en Monterrey y me hizo sentir el propósito de mi oficio. Gloria, ¡ese concierto fue para ti! Y encuentra para siempre un refugio en La Tribu”, dijo Camilo en su publicación en la citada red social.

Además, el artista colombiano publicó la carta que le hicieron llegar y que decía: “Hola, Camilo, buenas tardes. Perdona el atrevimiento, hay una fan tuya que te adora. Recientemente, contrajo nupcias y, así mismo, perdió a su esposo muy pronto. Podrías mandarle un saludo con un mensajito, algo como: ‘Ánimo, Gloria, hay alguien en el cielo que te cuida’. Ella vendrá a verte en la noche. Gracias, que Dios te siga bendiciendo”.

En el video se observa que una vez empezó el concierto en Monterrey, el artista hizo mención a la carta y se solidarizó con la mujer que nombraban en la misiva. Gloria.

“Esta noche me quiero dar el atrevimiento de dedicarle absolutamente toda la energía y todo el amor y toda la honra a Gloria, que yo no sé dónde está Gloria, pero hay una persona aquí que se llama Gloria que hace poquito contrajo nupcias, se casó y su esposo ya no está aquí con nosotros, y ella decidió venir hoy y asumo que habría querido venir con él. Pero Gloria, ánimo, estas canciones y todo el amor que destilan, esta noche, son para ti, Gloria. Gracias por venir”, se le escuchó decir al cantautor colombiano en tarima.