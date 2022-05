Exnovia de Camilo despejó dudas y explicó por qué no borra sus fotos con él

Gabriela Andrade, exnovia del artista colombiano Camilo, explicó un gran interrogante a sus casi 100 mil seguidores que tiene en la red social Instagram.

La que fue la primera pareja del cantante nacional, en los años 2012 y 2013, realizó una ronda de preguntas donde uno de sus fanáticos preguntó por qué no ha borrado las fotos de su perfil en esta plataforma digital.

“Esto es un tema que a muchos les causa curiosidad. No borro mis fotos con Camilo porque no borro mis fotos con nadie. Menos si fueron parte importante de mi vida, porque borrar fotos no hace que se borre lo vivido, así que da igual tenerlas o no tenerlas y yo prefiero tenerlas”, escribió Andrade en una de sus historias.

Así fue la respuesta de Gabriela Andrade a sus seguidores en Instagram - Foto: Instagram @gabyandradev26

Hace unos días, Andrade también fue tendencia por el sorprendente parecido físico que ella tiene con la esposa de Camilo, Evaluna Montaner, lo cual tiene a los fanáticos de ambos artistas, literalmente, con la boca abierta.

Las dos son de piel blanca, de cabellera clara y con el rostro muy similar, específicamente en su nariz y sus ojos. Así dejó ver un video que publicó la cuenta de Instagram de notas del espectáculo llamada Rechismes. La grabación muestra varias fotografías de Camilo con Andrade, en lo que parecía ser un noviazgo de adolescentes.

Por esta publicación, Camilo se convirtió en tendencia en redes sociales en las últimas horas. El video ha tomado fuerza también en Tik Tok. En él se ve a Gabriela con poses de selfie muy parecidas a las que publica constantemente Evaluna Montaner en sus redes sociales.

Algunos fanáticos comentaron que ambas mujeres “son idénticas”, comenzando por el cabello, el rostro y sus expresiones faciales.

“Cada uno tiene un patrón de gustos”, “Unos cuantos millones de diferencias”, “No supe cuál es cuál”, “¿Ahí están las dos? No las diferencio, jaja”, “Tiene un parecido”, “Son idénticas”, fueron algunos de los comentarios que más resaltaron en Instagram.

Otros seguidores de la pareja de artistas consideran un irrespeto este tipo de publicaciones, ya que Evaluna tiene un hijo con Camilo. Ninguno de los dos ha emitido un pronunciamiento público sobre este tema, tampoco Gabriela Andrade, quien actualmente se encuentra felizmente casada y tiene una niña de dos años.

Eso sí, el colombiano está disfrutando al máximo de su etapa como padre primerizo, al igual que su esposa, la también cantante y actriz, Evaluna. Ambos no pierden la oportunidad para capturar momentos especiales junto a su recién nacida bebé, Índigo. En un descuido de su esposo, Evaluna grabó cuando Camilo consentía a su pequeña, sujetada con una manta a su pecho, y además le bailaba y cantaba la canción Pegao para dormirla.

En el corto clip, que colgó la hija del cantante Ricardo Montaner en su cuenta de Instagram, se observa a Camilo descalzo, como acostumbra incluso en sus conciertos, en el patio de su vivienda en Estados Unidos. En el fondo se ven, además, sábanas y pañales de tela colgados en una cuerda, en señal de que a la bebé no le colocan pañales desechables y apuestan por lo ecológico.