Ahora sí es real: Con este tierno video, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno confirman que están esperando su segundo hijo

La influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno confirmaron este martes que están esperando su segundo hijo.

“Estamos muy felices de compartirles nuestra felicidad!!! La familia se nos creció”, manifestó Luisa Fernanda a través de un video compartido en Instagram.

En el clip, la influenciadora compartió el momento en que se enteró que estaba embarazada tras practicarse una prueba rápida. En las imágenes se le observa emocionada y saltando de la alegría tras conocer el resultado.

“Y sí, la familia se nos creció. Han sido días hermosos, pero también días en donde los síntomas han estado a flor de piel, mucho vómito, la verdad”, expresó.

Por su parte, Pipe Bueno explicó que estaban esperando un “tiempo prudente” para dar a conocer la noticia a sus seguidores.

“Como ustedes bien saben, tener un hijo es un tesoro, entonces estábamos esperando un tiempo prudente para dar la noticia”, dijo el cantante, quien manifestó que aún no conocen el sexo del bebé.

“Estamos muy ansiosos de saber el sexo de nuestro bebé. Esta era la hermosa noticia que les teníamos”, agregó Luisa Fernanda W.

Desde hace varias semanas había rumores sobre el embarazo de la también empresaria. El pasado 13 de mayo Pipe Bueno se pronunció sobre el tema al ser entrevistado por el programa de farándula Lo sé todo. Bueno dijo que un embarazo “es muy difícil ocultarlo”.

“Porque ustedes se van a dar cuenta de eso. Ocultar una barriga, eso quién la tapa. Nadie”, indicó el cantante de éxitos como Cupido falló, Confesión, Dueño de ti, Recostada en la cama, entre otras canciones más.

“Jamás fui fan de Pipe”: Luisa Fernanda W

La relación de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno es una de las más comentadas por sus seguidores en las redes sociales. En días pasados a la influenciadora le preguntaron sobre si imaginaba ser la esposa del cantante de música popular.

Para sorpresa de muchos, la respuesta de Luisa W fue de desaprobación hacia el género musical que interpreta su esposo, pero luego aceptó que cambió de opinión.

“Pues obviamente yo antes sabía quién era Pipe; ¿quién no sabía en Colombia quién era él antes, cierto? Pero él jamás estuvo en mi radar, empezando porque a mí la música popular no me gustaba; yo decía como: ‘Ay, esa música de viejitos’, eso era lo que yo pensaba, con mucho respeto”, afirmó la empresaria en el video que fue publicado por la cuenta de Instagram @notifamosoos.

“Después, cuando empecé a conocer del género con Pipe, yo dije: ¿en qué estaba pensando? Pero jamás fui fan de Pipe. Es más, él sí me parecía bonito, pero cuando conocí su personalidad, fue eso lo que me llevó a enamorarme de él”.

Enfermedad que afecta su cabello

En los últimos días, Luis Fernanda W también abordó un tema que surgió a raíz de la pregunta de un seguidor, relacionada con su cabello abundante. “Lui deberías tomar algo para abundar el cabello como biótica, colágeno y esas cositas, no sé que más porque se te ve muy poquito y delgado el cabello o siembre ha sido así? Un abrazo”, le escribió el seguidor, a lo que ella respondió:

“Yo recibo varios mensajes de este tipo y para las personas que no conocen o no saben la situación que yo pasé con mi pelo, les voy a contar aquí rápidamente. Yo tengo una leve alopecia”, precisó Luisa Fernanda W.

De igual manera, la también empresaria explicó que es un asunto genético, proveniente de su madre: “Yo tengo una leve alopecia que es por genética”.

Luisa Fernanda W le contó a sus seguidores de los cambios de look que ha tenido y el porqué su cabello tiene un aspecto poco abundante: “Antes es que yo tengo pelo, súmenle todos los procedimientos que yo me he hecho en el pelo, de todo tipo (...). Me he pintado el pelo de todos los colores que tú quieras, (...) me he hecho decoloraciones muy fuertes”, dijo.

La pareja del cantante popular, Pipe Bueno, añadió en sus stories de Instagram: “Yo antes tenía el pelo divino, como el de mi hermana, largo, abundante y precioso, he intentado muchas veces cuidármelo en forma y me da el arrebato de volvérmelo a pintar”, dijo.