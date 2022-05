“Es muy difícil ocultarlo”: Pipe Bueno sobre supuesto embarazo de Luisa W

Siguen los rumores sobre el posible embarazo de la influenciadora Luis Fernanda W. Ella, siempre que le han preguntado en Instagram, ha evadido la respuesta y ahora fue su esposo Pipe Bueno quien respondió ante los rumores.

El cantante de música popular le dijo al programa de farándula Lo sé todo que “eso es muy difícil ocultarlo”.

“Porque ustedes se van a dar cuenta de eso. Ocultar una barriga, eso quién la tapa. Nadie”, indicó el cantante de éxitos como ´Cupido falló´, ´Confesión´, ´Dueño de ti´, ´Recostada en la cama´, entre otras canciones más.

El tema del embarazo de Luisa Fernanda W ha sido muy mencionado en redes sociales. Desde que se supo que la también empresaria estaba en embarazo de Máximo, cientos de fanáticos empezaron a mostrar sus felicitaciones. Sin embargo, luego de que pasaran varios pares de semanas del nacimiento del bebé, se había rumorado que la mujer de 28 años estaba nuevamente en gestación, pero ella salió ante las cámaras y desmintió las especulaciones.

No obstante, parece que otra vez vuelven los comentarios y posibilidades de que la cantante de ´Mi regalo´, presuntamente, podría estar esperando otro hijo de Pipe Bueno. En varios momentos, los seguidores y fanáticos de la pareja de famosos colombianos se han cuestionado sobre las opciones que tendrían cada uno para dar a luz a un nuevo bebé.

En el programa de entretenimiento Lo sé todo, comenzaron con las sospechas del embarazo de la influencer por unas acciones que realizó durante una entrevista.

Uno de los anfitriones del programa, Ariel Osorio, mejor conocido como el Gordo Ariel, mencionó que en la intervención y charla de uno de los periodistas del formato televisivo, Luisa Fernanda W hizo una serie de gestos, los cuales dejaron mucho por pensar.

“Empezamos a tener sospechas cuando nuestro compañero Santiago Vargas la entrevistó en su restaurante para dar detalles del maquillaje –su emprendimiento– y por el rabillo del ojo él estaba mirando. Y después, detenidamente, notó que estaba como incómoda y en varias ocasiones se tapó la pancita”, dijo el presentador y comunicador de Lo sé todo.

De esta manera, dicen que sus movimientos pueden ser el primer indicio de un posible embarazo. Desde luego, el programa compartió la pieza de video donde están recopilados los pequeños fragmentos en los que Luisa trata de cubrir su estómago. Sin embargo, la coanfitriona de Osorio, la presentadora y actriz de telenovelas Elianis Garrido, hizo énfasis en que a la empresaria no se le nota nada, pues su figura está ligada al mundo fitness, saludable.

“Jamás fui fan de Pipe”: Luisa Fernanda W

La relación de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno es una de las más comentadas por sus seguidores en las redes sociales. En esta ocasión, a la influenciadora le preguntaron sobre si imaginaba ser la esposa del cantante de música popular.

Para sorpresa de muchos, la respuesta de Luisa W fue de desaprobación hacia el género musical que interpreta su esposo, pero luego aceptó que cambió de opinión.

“Pues obviamente yo antes sabía quién era Pipe; ¿quién no sabía en Colombia quién era él antes, cierto? Pero él jamás estuvo en mi radar, empezando porque a mí la música popular no me gustaba; yo decía como: ‘Ay, esa música de viejitos’, eso era lo que yo pensaba, con mucho respeto”, afirmó la empresaria en el video que fue publicado por la cuenta de Instagram @notifamosoos.

“Después, cuando empecé a conocer del género con Pipe, yo dije: ¿en qué estaba pensando? Pero jamás fui fan de Pipe. Es más, él sí me parecía bonito, pero cuando conocí su personalidad, fue eso lo que me llevó a enamorarme de él”.